استفادة مصانع الدولة من 175 ألف معاملة إعفاء جمركي في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتعاون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز المناخ الاستثماري وتوفير خدمات رقمية داعمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال وخفض التكاليف على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية، وانسجاماً مع «مشاريع الخمسين» لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات. وقد بلغ إجمالي معاملات الإعفاء الجمركي والتصديق على الفواتير وشهادات المنشأ خلال العام الماضي 175 ألف معاملة، استفادت منها المصانع في الدولة.

وبموجب التعاون بين الوزارتين، ستتم مراجعة رسوم التصديقات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، كما ستدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقديم خدمات التصديقات للمصانع من خلال منصة الخدمات الرقمية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال فيصل لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن المرحلة المقبلة ستشهد سهولة في خدمات التصديقات الرقمية للمتعاملين بشكل عام تعتمد على سهولة الوصول وسرعة الإجراءات، وستحقق منفعة ذات أبعاد استراتيجية على الاقتصاد في دولة الإمارات من خلال التسهيلات التي ستحققها لرواد الأعمال بشكل خاص، كما أن التحول الرقمي للخدمات سيعزز من البيئة التنافسية المحفزة لاستقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب حول العالم

وأضاف أن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي على صعيد تعزيز ريادة الإمارات في مؤشرات تسهيل الأعمال.

من جهته، أكد أسامة فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، انسجام هذا التعاون مع توجيهات القيادة في الوزارة، لتعزيز بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وستسهم في ربط وتسريع إجراءات التصديقات بين الجهتين، وبما ينسجم مع منصة الخدمات الصناعية الجديدة التي أطلقتها الوزارة لدعم أداء القطاع الصناعي. وأكد أن تبسيط الإجراءات وتسهيل خدمات التصديق على الفواتير للمصنعين يعزز إمكانات المناخ الاستثماري المتطورة في الدولة، ويسهل ممارسة الأعمال بصورة داعمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»

تصدر

وتصدرت الإمارات عالمياً المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام 2022، باعتبارها الوجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية، والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال، وذلك حسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال.

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