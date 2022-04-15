المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

● أقرت الجمعية العمومية لشركة «العربية الاسكندنافية للتأمين» توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% بما يعادل 23.1 مليون درهم عن العام الماضي، والموافقة على السماح بتملك غير مواطني الدولة و/‏ أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 49% من رأس المال.

● أقرت الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 8 فلوس للسهم بإجمالي 9.7 ملايين درهم عن العام الماضي.

● صادقت الجمعية العمومية لشركة «دار التمويل» على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

● أكدت شركة «أدنوك للحفر» ضرورة التزام كافة الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في 20 أبريل بتقديم اختبار «PCR» تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من انعقاد الجمعية.

● دعا سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة إلى ضرورة تزويده بالبيانات المالية الربع سنوية مراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مرفق بها تقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية موقعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز