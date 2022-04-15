منطقة عجمان الحرة تنضم لـ«أكتيفيت»

المصدر: عجمان- البيان

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أعلنت منطقة عجمان الحرة انضمامها كمزود خدمات لبرنامج «أكتيفيت» من «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS). وتتيح هذه الخطوة للشركات الناشئة في المنطقة والراغبة باستخدام خدمات الويب من أمازون، التسجيل في برنامج «أكتيفيت» للحوافز، والحصول على أرصدة خدمات الويب من أمازون، والدعم التقني والتدريب وغيرها من الموارد.

ويعزز البرنامج القيمة المضافة للخدمات التي تقدمها منطقة عجمان الحرة، ويقدم حلولاً نوعية تدعم نمو وتوسُّع الشركات الناشئة اعتماداً على خدمات (AWS).

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: ويعكس تعاوننا مع «أمازون ويب سيرفيسز» ثقتهم في الرؤية الاستراتيجية لمنطقة عجمان الحرة لدفع عجلة نمو قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية. وتجمعنا مع (AWS) رؤية مشتركة تتمحور حول دعم نمو الشركات الناشئة من خلال توفير البنية التحتية الحديثة، وحلول الأعمال التي تتيح الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بسلاسة«.

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