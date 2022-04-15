تمويل من صندوق الوطن لـ«لوون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية التي أطلقتها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين لدعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تمويل شركة إماراتية ناشئة متخصصة في مجال تحليل البيانات المالية باسم «لوون للتقنيات» بمبلغ 250 ألف درهم، وذلك تحت جهود المبادرة في دعم المبتكرين والمخترعين الإماراتيين ضمن برنامج «المبتكر الإماراتي».

و«لوون» هو برنامج إلكتروني متخصص بإدارة البيانات المالية، ويقف عليه فريق تقني متمرس ومقره الإمارات العربية المتحدة، أسسته مجموعة من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات والتنظيم المالي.

وأشارت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن إلى أن المبادرة تسعى من خلال «المبتكر الإماراتي»، إلى دعم الفئة المبتكرة في المجالات التقنية والتكنولوجية، وتمكين رجال الأعمال الإماراتيين من تأسيس شركات ناجحة قادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إذ يستهدف البرنامج بشكل رئيسي الشركات الناشئة في الإمارات، بما يسهم في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة وأهداف الدولة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع ومستدام للأجيال القادمة. وأضافت أن البرنامج يحرص على تحفيز إنشاء شركات إماراتية ناشئة نوعية في نشاطاتها، لا سيما في المجال التقني والتكنولوجي، ويعزز أعمالها بشكل مباشر من خلال تقديمها إلى شبكة متنوعة من المصادر والعلاقات، مما يفسح لها المجال للتعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة وتنمية أعمالها والتطور والازدهار والتوسع، كما يقدم المنح والاستثمارات والدعم غير المالي لها.

وقال هلال طارق لوتاه الشريك المؤسس لشركة «لوون للتقنيات»، إن فكرة البرنامج فريدة من نوعها، حيث إنه يتيح للمصارف والشركات استخلاص رؤى ومؤشرات مالية قيمة من معاملات عملائهم اليومية، والتحذير في حال وجود تحركات مالية غير اعتيادية وإعادة تنشيط الحسابات الخاملة. ويتكون البرنامج من لوحة تحكم سهلة الاستخدام، وهو مصمم لمنح المستخدمين نظرة شاملة على الحسابات المالية الخاصة بعملائهم، كما يتيح لهم فهم أوجه إنفاقهم اليومية بدقة عبر استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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