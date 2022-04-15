دبي الجنوب للعقارات تعين «الخرافي للإنشاءات» لتطوير مجمع «النبض الشاطئ»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دبي الجنوب للعقارات، أحد كبار المطورين الرئيسيين في الإمارة، تعيين شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، لتطوير مجمع فلل «النبض الشاطئ» في المنطقة السكنية بدبي الجنوب. وبعد أشهر قليلة من إطلاق المشروع ذاته في سوق التملك الحر، تمكنت دبي الجنوب للعقارات من بيع 788 فيلا سكنية وتاون هاوس بنجاح، بعد إطلاقها عبر ثلاث مراحل. ويمثل هذا الإنجاز استمراراً للنتائج الرائعة المماثلة التي حققها المطور، ما يؤكد الطلب المتزايد على الوحدات داخل المنطقة السكنية في دبي الجنوب.

ويمتد مشروع «النبض الشاطئ» البالغة كلفته 900 مليون درهم على مساحة مبنية للوحدات تتراوح من 2,600 إلى 4,800 قدم مربعة للمساحة المعيشية، وستكون معززة بالحدائق الخاصة التي تتراوح مساحتها من 1,700 إلى 5,000 قدم مربعة. ويضم المشروع 788 وحدة سكنية في مزيج يجمع بين الفلل ووحدات التاون هاوس، تتكون من ثلاث وأربع وخمس غرف. وتضم كل واحدة من الفلل غرف نوم رئيسية وغرفة للخادمة ومطبخاً مغلقاً مجهزاً بالكامل وحديقة خاصة و3 مواقف مغطاة خاصة للسيارات، وغرفاً واسعة للمعيشة ومكتباً، إلى جانب المساحة الواسعة على السطح. ويتميز المشروع بوجود بحيرة شاطئية صناعية بعرض 200 متر تقريباً لتوفر واجهة بحرية، إضافة إلى حمام سباحة نصف أولمبي.

وتخطط دبي الجنوب للعقارات للبدء بتشييد المشروع في الربع الثاني من العام الجاري 2022، مع استكمال المراحل الأولية المقررة في الربع الثالث من العام 2024.

وقالت الشركة إن بيع المشروع بالكامل يؤكد ثقة المستثمرين والعملاء بمشاريعها وقدرتها على الوفاء بوعودها. وقد اكتسبت المنطقة الكثير من الزخم، ويتضح ذلك من خلال العدد المذهل لزوار إكسبو 2020 دبي، خاصة في ظل الإعلان عن إعادة توجيه أجزاء كثيرة من موقع المعرض، يضاف إلى ذلك البنية التحتية المتطورة حول الموقع ذاته المرتبط مباشرة بدبي الجنوب. وتستضيف المنطقة السكنية بدبي الجنوب أكثر من 25,000 نسمة. وتم حتى الآن تسليم نحو 1400 شقة ووحدة تاون هاوس في «النبض»، الذي يتميز بوجود المساحات الخضراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز