«خزنة داتا سنتر» تباشر بناء مركز بياناتها الثاني في «مصدر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «خزنة داتا سنتر»، أحد أكبر مزوّدي مراكز البيانات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدء أعمال بناء مركز البيانات الثاني التابع لها في «مصدر» في أبوظبي، والذي سيتم إنهاء بنائه في الربع الثالث 2023. وستسهم المنشأة الجديدة التي تبلغ سعتها 31.8 ميغاواط وتحمل اسم «خزنة أبوظبي 6» (AUH 6)، في توسيع حضور الشركة بالمنطقة.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر»: أسهم الإقبال على رفع سعة مراكز البيانات وتسريع تطبيق مبادرات التحول الرقمي واعتماد التقنيات الرائدة، والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، في الطلب المتزايد على مراكز البيانات اليوم. وتتجه منطقة الشرق الأوسط نحو النمو السحابي السريع في السنوات المقبلة. وتعتبر الإمارات من أبرز الدول التي تحتضن مراكز البيانات في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم استثمار ملياري دولار إضافي بحلول عام 2026. فنحن نلتزم بترسيخ مكانة الدولة كمركز دولي وتشجيع الشركات والمؤسسات على تسريع مسيرة تحولها الرقمي. وتشغل «خزنة داتا سنتر» حالياً 8 مراكز بيانات ولديها 3 مراكز قيد الإنشاء و3 مراكز أخرى سيتمّ إنشاؤها بحيث تبلغ سعتها مجتمعةً في الإمارات 220 ميغاواط.

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