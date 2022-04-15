غرفة التجارة الدولية تعلن تأسيس لجنة للاستثمار والتجارة

المصدر: دبي - وام

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أعلنت غرفة التجارة الدولية - الإمارات تأسيس لجنة للاستثمار والتجارة، وذلك خلال لقاء عقد في فندق فورسيزين جميرا بحضور أحمد لوتاه عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات رئيس لجنة الخدمات المصرفية، وأعضاء اللجنة التأسيسية.

وتم خلال اللقاء اختيار بانو بيكشيتن رئيسة للجنة، وأولينا شيروكوفا نائبة للرئيس، وعضوية عبدالله هاني وسليم باسم وعوض بيكشيتن وسعيد أحمد.

وأكد أحمد لوتاه أن تأسيس هذه اللجنة يأتي تأكيداً على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد الإماراتي، لا سيما في مجال الاستثمار والتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية واللوائح والمحفزات المرتبطة بها، متمنياً أن تعطي هذه اللجنة دفعة لتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في الإمارات وتطوير شراكاتها مع الشركات الإماراتية وممارسة الأعمال التجارية في الإمارات.

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