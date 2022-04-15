عمومية «العربي المتحد» تصادق على البيانات المالية

المصدر: الشارقة- البيان

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عقد «البنك العربي المتحد» الاجتماع السنوي للجمعية العمومية مرئياً /‏ عن بعد أمس برئاسة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس الإدارة. وصادقت الجمعية ا على عدم توزيع أرباح سواء كانت نقدية أو أسهم مجانية على المساهمين عن العام الماضي.

تمت المصادقة على جميع القرارات العادية والاستثنائية المدرجة على جدول الاجتماع، بما في ذلك الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021. وتولت «سوق أبوظبي للأوراق المالية» إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الطرفين.

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