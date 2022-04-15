تعيين محمد الظاهري رئيساً تنفيذياً لمجلس أبوظبي للاستثمار

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أمس شركة مبادلة للاستثمار، تعيين محمد علي الظاهري رئيساً تنفيذياً جديداً لمجلس أبوظبي للاستثمار؛ إحدى الجهات الاستثمارية التابعة لمجموعة مبادلة، خلفاً لعيسى السويدي الرئيس التنفيذي الحالي للمجلس، الذي طلب إحالته إلى التقاعد اعتباراً من يونيو 2022. ويشغل الظاهري حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجلس.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة: نيابةً عن مجلس إدارة مبادلة، أود أن أشكر عيسى السويدي على كافة الجهود التي بذلها خلال فترة عمله رئيساً تنفيذياً لمجلس أبوظبي للاستثمار، فقد خدم المجلس ومجموعة مبادلة بإخلاص وتفان، واستطاع خلال سنوات عمله التي امتدت قرابة الأربعة عقود، بناء سجل حافل بالإنجازات كواحد من أبرز المختصين والخبراء في مجال الاستثمار في أبوظبي. وأغتنم هذه المناسبة لأتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

وكان السويدي الذي طلب إحالته للتقاعد بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت 40 عاماً من العمل في كبرى المؤسسات المالية في أبوظبي، عمل مسؤولاً تنفيذياً في جهاز أبوظبي للاستثمار مدة 25 عاماً، انضم بعدها للعمل في مجلس أبوظبي للاستثمار عند تأسيسه عام 2007 وأصبح العضو المنتدب له في 2015. وفي عام 2018، انضم المجلس لمجموعة مبادلة، حيث يشغل السويدي منصب الرئيس التنفيذي له. بدوره شغل محمد الظاهري؛ منصب مسؤول تنفيذي استثماري رفيع لأكثر من عقدين من الزمن، حيث عمل سابقاً لدى جهاز أبوظبي للاستثمار، ثم عمل إلى جانب الأعضاء المؤسسين للمجلس في عام 2007.

وبصفته نائب الرئيس التنفيذي للمجلس، عمل الظاهري بشكل وثيق مع السويدي لإدارة دفة المجلس، حيث تولى قيادة مجموعة الخدمات المالية والمحاسبية في المجلس. ومبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي 243.4 مليار دولار أمريكي على 6 قارات وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. ويقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وموسكو، ونيويورك، وبكين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز