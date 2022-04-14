«فيتش» تمنح بنك رأس الخيمة نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف «بنك رأس الخيمة الوطني» عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إن التقييم الائتماني BBB يشير إلى أن التوقعات بشأن مخاطر عدم السداد منخفضة حالياً، حيث تعتبر القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية كافية، إلا أن الظروف التجارية أو الاقتصادية المعاكسة من المرجح أن تضعف هذه القدرة.

أوضح البنك أنه لا يوجد أثر مالي متوقع للتصنيف على نتائج أعمال والمركز المالي للبنك.

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