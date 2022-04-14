«تاتا باور» تعتزم إنشاء منصة الطاقة الأكثر شمولاً في الهند

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت شركة «تاتا للطاقة المحدودة» (تاتا باور) والتحالف الذي تقوده شركة «بلاك روك لإدارة الأصول» والذي يضم شركة مُبادلة للاستثمار (مبادلة)، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة تاتا للطاقة المتجددة؛ التابعة لشركة تاتا باور للطاقة المتجددة المحدودة (تاتا للطاقة المتجددة).

وسوف تستثمر «بلاك روك لإدارة الأصول» إلى جانب مبادلة، حوالي مبلغ 525 مليون دولار عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، للاستحواذ على حصة تبلغ 10,53% في شركة تاتا للطاقة المتجددة، وبقيمة 34 ألف كرور روبية. وستتراوح نسبة الاستحواذ النهائية من 9,76% إلى 11,43% عند التحويل النهائي.

وستتكون هذه المنصة الجديدة من خمس شركات، تعمل على تقديم حلول طويلة الأجل تلبي تطلعات العملاء، وتضم جميع أعمال الطاقة المتجددة في شركة تاتا باور ومن بينها: أصول الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة على نطاق المرافق وتصنيع الخلايا الشمسية والوحدات النمطية والأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات والبنية التحتية للطاقة الشمسية على أسطح المباني والمضخات الشمسية وتخزين الطاقة والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. وتضمن هذا المحفظة الواسعة من الأعمال ومجموعات الأصول واسعة النطاق، توافر مصادر إيرادات متنوعة ومستقرة من خلال اتفاقيات شراء الطاقة بأسعار ثابتة لمدة 25 عاماً من مشاريع المرافق العامة المرتبطة بالشبكة.

وتعد شركة تاتا للطاقة المتجددة واحدة من أكبر الشركات في فئتها في الهند، وتمتلك أعمالها الشاملة ما مجموعه نحو 4,9 جيجاواط من أصول الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يموّل هذا الاستثمار خطط نمو شركة تاتا للطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتسعى شركة تاتا للطاقة المتجددة لبناء محفظة من أصول الطاقة المتجددة بطاقة تصل إلى أكثر من 20 جيجاواط، إضافة لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق في مجال البنية التحتية لتوليد الطاقة من أسطح المباني، وشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الهند.

وتعد الهند واحدة من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في العالم. وقد سجلت إمدادات الطاقة المتجددة فيها أسرع معدلات نمو بإضافة إمدادات جديدة بنسبة وصلت إلى 60% خلال السنوات الأربع الماضية. ومن المتوقع أن تنمو قدرتها المركبة من مصادر الطاقة المتجددة من 150 جيجاواط اليوم، إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المحلي على الطاقة هناك، مدفوعة بنمو إجمالي الناتج المحلي، وبما يسهم في تلبية تطلعات الحكومة في الحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم توجهات تحول قطاع الطاقة في آسيا وباقي أنحاء العالم.

وقال الدكتور برافير سينها، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة تاتا باور: تعد تاتا للطاقة المتجددة؛ شركة رائدة تمتلك مجموعة واسعة ومتنوعة من شركات الطاقة المتجددة، وتتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لتوسيع نطاق أعمالها بسرعة، وذلك بفضل أدائها القوي وسجلها الحافل بالنجاحات. ونحن سعداء بانضمام «بلاك روك لإدارة الأصول» و«مبادلة» بما يدعم مسيرتنا وتطلعنا للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة. ومن شأن هذا التعاون المشترك أن يفتح آفاقاً جديدة نحو المزيد من الفرص التي تنتظرنا في المستقبل القريب، وبما يتيح لنا القيام بدورنا الرائد في خطط الهند الطموحة للوصول إلى 500 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني وإعادة صياغة توجهات وإمدادات الطاقة العالمية.

من جانبها قالت آن فالنتين أندروز، رئيس الأصول العقارية العالمية في شركة «بلاك روك»: يسعدنا الاستثمار إلى جانب «تاتا باور» في محفظة أعمالها للطاقة المتجددة، والتي تتسم بالتنوع والتكامل التجاري. حيث تعد شركة تاتا للطاقة المتجددة، من أبرز الشركات الهندية التي تسهم في تلبية تطلعات الهند لتأمين قدر أكبر من استقرار الطاقة لمواطنيها، فيما تعمل في الوقت ذاته على دفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل منخفض الكربون، بفضل فريق القيادة الذي يمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال ويدير محفظة أعمال في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تعد واحدة من أكبر محافظ أصول الطاقة المتجددة في الهند. وسيكون لنجاح الهند في تحويل قطاعها للطاقة دوره الكبير في تعزيز قدرة العالم على تحقيق أهدافه المناخية.

بدوره قال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، نركز في مبادلة على مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الأسواق. ونحن سعداء بهذه الشراكة الاستثمارية مع «بلاك روك» للمساعدة في تحقيق طموحات شركة تاتا باور للطاقة المتجددة؛ والتي تعد واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في الهند وتتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لدعم استقلالية وتحول قطاع الطاقة في الهند. وسوف تعزز الشركة من خلال فريق عملها الكفء، سجلها الحافل بالإنجازات في مجال توليد الطاقة الخضراء والنظيفة. نحن فخورون بمواصلة التزامنا تجاه الهند من خلال هذه النوعية من الاستثمارات، ونتطلع إلى العمل مع تاتا باور للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

ومن المتوقع أن تكتمل الجولة التمويلية الأولى بحلول يونيو 2022، وسيتم توفير مبلغ التمويل كاملاً بحلول نهاية عام 2022. يشار إلى أن شركة «موليس» تتولى مهمة تقديم الاستشارات المالية لشركة «تاتا باور»، بينما تمثل «جي بي مورجان» شركة «بلاك روك» في هذه الصفقة. وتتولى «سيريل أمارشاند مانجالداس وشركاه» مهمة تقديم الاستشارات القانونية لشركة «تاتا باور»، بينما تقدم «سلوتر آند ماي» و «إيه زد بي بارتنرز» الاستشارات القانونية«لشركة»بلاك روك".

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