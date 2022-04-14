10 نصائح لشراء عقار على المخطط في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حدد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عدة نصائح تساعد على شراء عقار على المخطط بشكل آمن في إمارة دبي، وسط طلب قوي في السوق وتفاؤل كبير من المستثمرين بمستقبل القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال الزرعوني: «إن الوقت مناسب جداً للاستثمار في عقارات دبي للاستفادة من الموجة الصاعدة في الأسعار، وتحقيق العوائد الجيدة، لأن كل تأخير يمثل خسارة للمستثمرين المترددين».

وذكر الزرعوني أنه يجب الالتزام بعدة أمور حتى يحقق المستثمرون صفقة شراء ناجحة لعقار على الخارطة ولا يتعرضون للخسارة أو الاحتيال.

النصيحة الأولى: التعامل مع وسيط عقاري معتمد: حيث أشار الزرعوني إلى ضرورة التأكد من أن الوسيط العقاري الذي يدير صفقة الشراء معتمد ولديه رخصة قانونية، ويمكن معرفة ذلك عبر تطبيق «دبي ريست»، أو طلب صورة من بطاقة الوسيط الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.

النصيحة الثانية: هي التأكد من سمعة المطور العقاري. ويري وليد الزرعوني أنه يجب التأكد من سمعة المطور العقاري بالاطلاع على سابقة أعماله، ومدى التزامه بمواعيد تسليم المشروع وجودة التشطيبات.

النصيحة الثالثة: التأكد من أن المشروع معتمد من دائرة الأراضي والأملاك، وأشار الزرعوني، إلى أنه يجب التأكد من المشروع معتمد أم لا، ويمكن التحقق من ذلك عبر موقع دائرة الأراضي في دبي.

النصيحة الرابعة: دفع جميع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع، حيث أكد أنه يجب التأكد أيضاً من دفع جميع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع، لأن حساب الضمان العقاري هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع. ويهدف حساب الضمان إلى تنظيم عمليات سير إنشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة، وبالتالي لضمان حقوق المستثمرين.

النصيحة الخامسة: الاطلاع على عقد الشراء قبل دفع أي مبلغ، حيث لفت وليد الزرعوني إلى ضرورة التأكد من عقد الشراء، والاطلاع على كافة البنود الواردة فيها حتى لا تكون هناك شروط مجحفة ضد العميل ولصالح المطور، وللتأكد من مواعيد الاستلام ودفع الأقساط.

النصيحة السادسة: أخذ إيصال لجميع الدفعات المدفوعة، وقال إنه يجب أخذ إيصال بالدفعات المدفوعة لحفظ حق العميل، وحتى لا يستطيع إثبات قيام بسداد الأقساط في مواعيدها دون الإخلال بشروط العقد، كما يمكنه استرداد أمواله إذا أخل المطور ببنود الاتفاق.

النصيحة السابعة: التسريع في تسجيل العقار، وقال الزرعوني: إن دائرة التسجيل العقاري في دبي توفر العديد من الخيارات لتسهيل عملية التسجيل العقاري في الإمارة، تتيح خدمة التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بالتقدم بطلب تسجيل البيع، إذ تم استحداثها من أجل تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية بين جميع أطراف العقد، أي البائع والمشتري، أو من ينوب عنهما شريطة أن يكون مسجلاً قانونياً لشراء عقار أو أرض أو وحدة عقارية جاهزة أو عقار لا يزال قيد الإنشاء.

النصيحة الثامنة: الاستثمار على حسب قدراتك المالية، حيث أكد أنه يجب التأكد من القدرة المالية قبل الإقدام على عملية الشراء، لأن التخلف عن سداد الدفعات في مواعدها قد يعرضك لغرامات.

النصيحة التاسعة: التأكد من وجود السيولة الكافية لجميع الدفعات، وأكد كذلك ضرورة وجود السيولة الكافية التي تساعدك على سداد الدفعات في موعدها، حتى لا تكون ذريعةً لتوقيع الغرامات أو شرط جزئي يكون منصوصاً عليه في العقد.

النصيحة العاشرة: عدم الانجراف خلف الإعلانات المغرية، حيث قال: إنه يجب التأني وعدم الانخداع بالعروض العقارية المغرية التي يتم الترويج لها، لأنها كثيراً ما تكون مخالفةً للواقع؛ وهي لمجرد جذب الزبائن.

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