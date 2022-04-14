شركة محلية ناشئة تطلق آلة لتقديم وجبات جاهزة مجمّدة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «نوادايز تريدينغ»، الشركة الناشئة المحلية التي تدير علامة «FatBroccoli»، أول آلة مبتكرة في الإمارات لبيع الوجبات الصحية الجاهزة للاستهلاك، في خطوة تعد قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا الطعام، حيث توفر الماكينة وجبات جاهزة صحية ومنتجة محلياً بطريقة سريعة ومؤتمتة بالكامل.

ووضعت الشركة أولى آلاتها في الإمارات في «ذا وير هاوس جيم»، إحدى أبرز صالات اللياقة البدنية في دبي، لتقدم لعملائها ومرتاديها فرصة الحصول على المأكولات الصحية والمجمدة باستخدام تقنية مبتكرة للخدمة الذاتية. تنفرد هذه التكنولوجيا المبتكرة بميزات عديدة منها قبول الدفع بدون لمس من خلال نظام «امسح لتدفع». وتتميز الماكينة بسعة تصل إلى أكثر من 60 وجبة من 15 مطبخاً عالمياً تشمل وجبات شهية وغنية بالبروتين تمكّن زوار «ذا وير هاوس جيم» تناولها بعد الانتهاء من التمارين. وتتيح الآلة الجديدة إعادة تسخين أطباق الكينوا والدجاج واللحم والوجبات النباتية في أقل من 3 دقائق بفضل قوة الميكروويف المدمج داخلها.

وقال جلبرت قهواتي، الشريك المؤسس ومدير الاستراتيجية لـ FatBroccoli:: نجحنا في إدخال مفهوم مبتكر إلى قطاع الأطعمة في الإمارات. تركز فكرة هذه الآلات الجديدة على تقليل الاعتماد على العامل البشري في الخدمة، حيث يمكننا من خلال هذه المبادرة أن نقدم نفس عدد الوجبات التي يمكن لأي مطعم أو متجر تقديمها مع تقليل نسبة الأيدي العاملة بنحو 90% وتقليص الوقت بهامش كبير لأن الخدمة فائقة السرعة. والأهم من ذلك أن الوجبات التي نقدمها صحية أكثر ومنتجة بكاملها من مكونات طبيعية ومدة صلاحيتها تصل إلى عام كامل بفضل تقنيات التجميد السريع العالمية التي تم اتباعها.

وتابع قهواتي: "تقدم آلات البيع هذه حلولاً لتحديات عديدة منها نقص الأيدي العاملة وتبعات فترة ما بعد الوباء التي تواجه قطاع الأطعمة، وهذا ما دفعنا إلى إطلاق مشروعنا الرائد وهذه الحلول الفريدة. إننا نلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة من خلال تقنيات تحضير الطعام العالمية وخيار الدفع بدون لمس، وبنفس الوقت نؤكد على أهمية تسهيل وتيسير الخدمات لإتاحة فرص الوصول إلى خيارات صحية للطعام لأكبر عدد من العملاء.

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