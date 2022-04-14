3.7 مليارات درهم إجمالي سيولة «دبي للاستثمار»

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن إجمالي السيولة لدى الشركة تبلغ حالياً 3.7 مليارات درهم. وأضاف خلال مجلس رمضاني عقدته الشركة أن «دبي للاستثمار» أتمت مؤخراً صفقة التخارج بنسبة 50% من شركة «إيميكول» مع شركة أكتيس الاستثمارية.

وبحسب خالد بن كلبان، فإن قيمة «إيميكول» قدرت بـ3.7 مليارات درهم وقيمة حقوق الاكتتاب 2.4 مليار درهم. ولفت إلى أن الشركة ستقوم باستثمار المبلغ بعدة طرق من بينها الدخول في استثمارات جديدة وتخفيض المديونية، ودفع أرباح استثنائية لمساهمي «دبي للاستثمار». وأضاف أن هذه الصفقة منحت الكثير من الإيجابية لدبي للاستثمار، حيث ارتفعت الربحية بما يعادل 950 مليون درهم.

وأشار إلى أن الشركة عليها ديون 1.2 مليار درهم، ستخرج من تجميع الميزانية العمومية لشركة «دبي للاستثمار» التي ستنخفض ديونها وسيزيد النقد لديها، إضافة إلى زيادة الأرباح السنوية للشركة.

ولفت إلى أن الشركة لديها أموال سائلة 3.7 مليارات درهم وجزء منها سيقوم بتخفيض المديونية التي لا تتناسب مع المديونيات الأخرى والباقي سيتم استثماره في أسواق المال.

ولفت إلى أن أكبر قطاع استثماري لدى «دبي للاستثمار» هو القطاع العقاري والذي يشارك بأكثر من 50%، لافتاً إلى أن الشركة لديها مشروع في جزيرة المرجان في رأس الخيمة بتكلفة استثمارية مليار درهم.

وكانت «دبي للاستثمار» قد توقعت أن تحقق ربحاً جراء التخارج من «إيميكول» مع شركة «أكتيس» الاستثمارية، بنحو 465 مليون درهم من بيع 50% من الحصة ومكاسب مماثلة من التقييم العادل للحصة المحتفظ بها.

وقال بن كلبان إنهم بصدد إطلاق المرحلة الأولى من مجمع دبي للاستثمار في أنجولا بتكلفة استثمارية 60 مليون درهم للبنية التحتية، حيث تطور «دبي للاستثمار» المجمع الأنجولي على المحيط الأطلسي بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً ويتضمن 6 مراحل تشمل مشاريع سياحية وسكنية وصناعية ويقدم المجمع الذي يقع بالقرب من ميناء تطوره «دي بي ورلد» خدمات لوجستية لأكثر من 140 مليون نسمة تشمل بعض الدول المحيطة والمجاورة لأنجولا.

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