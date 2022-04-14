خالد بن كلبان: 3.7 مليارات درهم إجمالي السيولة لدى «دبي للاستثمار»

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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قال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن إجمالي السيولة لدى الشركة تبلغ حاليا 3.7 مليارات درهم.

وأضاف بن كلبان خلال مجلس رمضاني عقدته الشركة أمس الأربعاء في فندق ميللينيوم بلايس بمجمع تلال مردف التابع لها، أن «دبي للاستثمار» أتمت مؤخرا صفقة التخارج بنسبة 50% من شركة «إيميكول» مع شركة أكتيس الاستثمارية.

وبحسب خالد بن كلبان، فإن قيمة شركة «إيميكول» قدرت بـ 3.7 مليار درهم وقيمة حقوق الاكتتاب 2.4 مليار درهم.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم باستثمار المبلغ بعدة طرق من بينها الدخول في استثمارات جديدة وتخفيض المديونية، ودفع أرباح استثنائية لمساهمي «دبي للاستثمار».

وأضاف أن هذه الصفقة منحت الكثير من الإيجابية لدبي للاستثمار، حيث ارتفعت الربحية بما يعادل 950 مليون درهم.

وأشار إلى أن الشركة عليها ديون 1.2 مليار درهم، ستخرج من تجميع الميزانية العمومية لشركة «دبي للاستثمار» التي ستنخفض ديونها وسيزيد النقد لديها، إضافة إلى زيادة الأرباح السنوية للشركة.

ولفت بن كلبان إلى أن الشركة لديها أموالا سائلة 3.7 مليارات درهم وجزء منها سيقوم بتخفيض المديونية التي لا تتناسب مع المديونيات الأخرى والباقي سيتم استثماره في أسواق المال.

ولفت خالد بن كلبان إلى أن أكبر قطاع استثماري لدى دبي للاستثمار هو القطاع العقاري والذي يشارك بأكثر من 50%، لافتا إلى أن الشركة لديها مشروع في جزيرة المرجان في رأس الخيمة بتكلفة استثمارية مليار درهم.

كانت «دبي للاستثمار» قد توقعت أن تحقق ربحا جراء التخارج من شركة "إيميكول" مع شركة أكتيس الاستثمارية، بنحو 465 مليون درهم من بيع 50% من الحصة ومكاسب مماثلة من التقييم العادل للحصة المحتفظ بها.

استثمارات في انجولا

وقال بن كلبان انهم بصدد اطلاق المرحلة الاولى من مجمع دبي للاستثمار في انجولا بتكلفة استثمارية 60 مليون درهم للبنية التحتية، حيث تطور دبي للاستثمار المجمع الانجولي على المحيط الاطلسي بمساحة 20 كيلو متر مربع ويتضمن 6 مراحل تشمل مشاريع سياحية وسكنية وصناعيةو يقدم المجمع الذي يقع بالقرب من ميناء تتطور "دي بي ورلد" خدمات لوجستية لاكثر من 140 مليون نسمة تشمل بعض الدول المحيطة والمجاورة لانجولا.

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