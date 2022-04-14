الإمارات الأولى عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لـ4 وكالات عالمية

المصدر: وام

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تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لأربع من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي موديز وفيتش وكابيتال انتليجينس واي اتش اس لعام 2021، مما يعكس نجاعة رؤى وتوجهات الإمارات الاقتصادية وسياستها الاستشرافية الفاعلة التي انعكست على قوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والائتمانية.

وحصلت دولة الإمارات على مستوى +AA من فيتش وAA2 من موديز و-AA من كابيتال انتليجينس و-AA من اي اتش اس مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني في التقييم السيادي لعام 2021، وذلك بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".

وتعكس هذه التصنيفات السيادية القوية نجاح الإمارات بجدارة في تخطي تداعيات جائحة "كورونا" وقوة ومرونة سياستها في التعامل مع الظروف العالمية الطارئة والاستثنائية بما يعزز مكانتها المحورية مركزا اقتصاديا عالميا، تماشيا مع توجهات الإمارات للخمسين عاما المقبلة.

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