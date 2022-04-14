منطقة عجمان الحرة تنضم لـ «أكتيفيت» من «أمازون ويب سيرفيسز»

المصدر: عجمان- البيان

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أعلنت منطقة عجمان الحرة انضمامها كمزود خدمات لبرنامج «أكتيفيت» من «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS). وتتيح هذه الخطوة للشركات الناشئة في المنطقة والراغبة باستخدام خدمات الويب من أمازون، التسجيل في برنامج «أكتيفيت» للحوافز، والحصول على أرصدة خدمات الويب من أمازون، والدعم التقني والتدريب وغيرها من الموارد.

ويعزز البرنامج القيمة المضافة للخدمات التي تقدمها منطقة عجمان الحرة، ويقدم حلولاً نوعية تدعم نمو وتوسُّع الشركات الناشئة اعتماداً على خدمات (AWS).

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: نحرص في منطقة عجمان الحرة على توفير السبل والأدوات الكفيلة بتسهيل وتحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في عجمان ودولة الإمارات عموماً. ونعمل دوماً على استكشاف منهجياتٍ جديدة لدعم المستثمرين وشركاء الأعمال بصورةٍ أكثر كفاءة، وذلك لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في الدولة، ونظراً لدوره المحوري في نجاحنا. ويعكس تعاوننا مع «أمازون ويب سيرفيسز» ثقتهم في الرؤية الاستراتيجية لمنطقة عجمان الحرة لدفع عجلة نمو قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية. وتجمعنا مع (AWS) رؤية مشتركة تتمحور حول دعم نمو الشركات الناشئة من خلال توفير البنية التحتية الحديثة، وحلول الأعمال التي تتيح الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بسلاسة«.

وقال شونام خيتان، رئيس قسم الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري الايكولوجي في (AWS):»تلعب الشركات الناشئة دوراً محورياً للخروج بحلول مستدامة تهدف لتلبية الاحتياجات الرقمية الإقليمية. ونشيد بمبادرة منطقة عجمان الحرة الرامية لتزويد الشركات الناشئة بخدمات تسجيل سهلة لتعزيز نموهم. وتؤكد (AWS) التزامها بدعم المبادرة عبر برنامج «أكتيفيت» إلى جانب تقديم حزمة من البرامج الداعمة لتحقيق طموحات الشركات الناشئة والاستفادة من عمليات الحوسبة الحسابية. كما يوّفر البرنامج باقة من الفوائد تشمل الوصول للأرصدة والمصادر والأدوات المناسبة، والحصول على الدعم التقني المناسب بما يضمن نجاح الشركات«.

ويساهم انضمام منطقة عجمان الحرة إلى لبرنامج في فتح المزيد من الآفاق أمام الشركات الناشئة نظراً لتنوع الخدمات والمزايا المتاحة، إذ يقدم»أكتيفيت إنسينتيف«للشركات الناشئة مجموعة واسعة من المزايا، بينما يتيح»ستارتاب أكتيفيت«منحاً تصل إلى 25.000 دولار للشركات الناشئة المؤهلة، إلى جانب الأرصدة والحسومات الحصرية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات البرمجية. كما يمكن للشركات الناشئة الحصول على أرصدة وتمويل من الشركاء، وخطة دعم تجاري تصل أرصدتها إلى 5000 دولار من خلال برنامج»ستارتاب مايغريت).

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