الاتحاد الهندسية تحصد جائزتي «أفييشن أتشيفمنت» 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت الاتحاد الهندسية، أحد مزودي خدمات صيانة الطائرات والإصلاح والعمرة في العالم ومقرّها أبوظبي، بجائزة «مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الأفضل للعام عن قطاع الطيران التجاري» من قبل جوائز أفييشن أتشيفمنت لعام 2022. وحصل عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية، على جائزة «صاحب المساهمة الاستثنائية في قطاع الطيران»، وذلك خلال فعالية أقيمت في دبي.

وتحتفي جوائز أفييشن أتشيفمنت بإنجازات المرونة الاستثنائية والابتكار والنمو والريادة في قطاع الطيران. واستطاعت الاتحاد الهندسية، بفضل قيادة عبدالخالق سعيد، مواصلة تقديم خدماتها لعملائها على امتداد العالم وتعزيز بصمتها وحضورها العالمي من خلال تنويع محفظة مواردها وخدماتها رغم التحديات الكبيرة التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالخالق سعيد: رغم التحديات والصعوبات غير المتوقعة التي شهدناها خلال الأعوام الماضية، استطعنا الثبات وبقوة، فضلاً عن توسعة خدماتنا وتعزيز قدراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية. ولا شك أن مثل هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم القوي من قبل مساهمينا، والثقة الكبيرة التي يوليها لنا عملاؤنا، والحماس منقطع النظير لدى فرقنا العاملة.

وتقع مرافق الاتحاد الهندسية المتطورة البالغة مساحتها 500 ألف متر مربع في أبوظبي، بالقرب من مطار أبوظبي، وتوفر مساحة لركن الطائرات تبلغ 140 ألف متر مربع. كما تغطي حظائر صيانة الطائرات في المرفق نحو 66 ألف متر مربع، وحظيرة مصممة خصيصاً لاستقبال ما يصل إلى ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 في وقت واحد. وقد وفرت الشركة مشاريع صيانة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز