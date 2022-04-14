جائزة «الطاووس الذهبي للاستدامة» لـ«إينوك» للعام الخامس

المصدر: دبي - البيان

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حصدت مجموعة إينوك «جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة» للعام الخامس على التوالي من بين 1000 شركة عالمية، وذلك تقديراً لجهودها والتزامها الراسخ بالارتقاء بممارسات ومعايير الاستدامة نحو آفاق جديدة من التميز.

ونجحت إينوك منذ 2014 في تقليص كثافة انبعاثاتها بنسبة 15% واستهلاك المياه بنسبة 20% على امتداد منشآتها الصناعية والتجارية، كما حظرت استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في جميع عملياتها وضمن مقرها الرئيسي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة الاقتصاد الأخضر الشاملة.

فقد أثبتت مجموعة إينوك إمكانية تحويل محطات الخدمة إلى منشآت تراعي أعلى معايير الاستدامة، وذلك من خلال محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها في موقع إكسبو 2020 دبي، والتي تتميز بتصميم مبتكر وتستخدم مصادر متعددة للطاقة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انطلاقاً من دورنا الرائد في قطاع الطاقة، ندرك أهمية دمج الممارسات المستدامة في جميع عملياتنا من خلال التزامنا الراسخ برؤى قيادتنا الرشيدة لجعل دبي مدينة صديقة للبيئة والأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050».

وأرست إينوك معايير جديدة للاستدامة في القطاع على مستوى العالم، وذلك بفضل مبادراتها المبتكرة التي تشمل استخدام نظام استعادة الأبخرة (VRS) في محطات الخدمة التابعة لها في الدولة. كما أطلقت المجموعة عدة محطات متنقلة لتزويد الوقود في دبي، لضمان توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات للعملاء، وتتسم المحطات بتوافقها مع أعلى معايير الاستدامة، وهي مجهزة بألواح الطاقة الشمسية والعديد من التقنيات الأخرى التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة.

وكانت مجموعة إينوك قد أطلقت في العام 2016 أول محطة خدمة تعمل بالكامل اعتماداً على الطاقة الشمسية. واليوم تشغّل المجموعة أكثر من 28 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مولّدةً نحو 13 جيجاواط على امتداد هذه المحطات منذ عام 2017، أي ما يكفي لتزويد حوالي 100 منزل بالكهرباء لمدة سنة كاملة.

وتأسست جوائز الطاووس الذهبي للريادة والتميّز المؤسسي عام 1991 من قبل «معهد المديرين IOD»، وتعتبر من المعايير العالمية المعتمدة لتقييم أداء الشركات في العالم، وتهدف للاحتفاء بإنجازات الشركات الرائدة في مجالات القيادة وحوكمة الشركات والاستدامة وتشجيع الشركات على الارتقاء بمعايير الأداء الشاملة.

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