«دانوب هوم» توفّر الحلول الحديثة والعملية المناسبة لكل بيت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دانوب هوم»، العلامة التجارية المتخصصة في المنطقة في مجال قطع الأثاث والديكور والأدوات المنزلية، عن توفيرها حلولاً شاملة لكل عملائها الراغبين في جعل مطبخ بيوتهم مثالياً وكامل التجهيزات.

ترتقي «دانوب هوم» بالمفاهيم الخاصة بهذه المساحة العملية في كل بيت، وتضع معايير فريدة لها، بفضل مجموعتها الجديدة والأنيقة والعملية من تجهيزات المطابخ، والمصمّمة لتناسب أذواق كل عائلة، وتلبّي احتياجات كل فرد فيها، مع تصاميم ذات لمسات أنيقة وعصرية لا مثيل لها. وإلى جانب هذه المجموعة من المنتجات المميزة، تقدم «دانوب هوم» خدمة تصميم المطابخ وتنفيذها، والتي تضمن لهم الحصول على مطبخ أحلامهم.

توفّر «دانوب هوم» لعملائها خدمات تصميم المطبخ والاستشارات اللازمة لتنفيذه مجاناً، حيث يجتمع فريق التصميم الداخلي مع العميل لفهم متطلباته الخاصة وتقديم المشورة الكفيلة بحصوله على مساحة مطبخ عملية وحيوية ليبدأ من بعدها المهندسون ومصمّمو الديكور الداخلي في «دانوب هوم» بوضع تصميم ثلاثي الأبعاد للمطبخ، يتيح للعميل مشاهدة كيف ستكون عليه مساحة مطبخه فعلياً، ليقترح التعديلات اللازمة ويناقشها مع الفريق المختص، وبمجرد الاتفاق على التصميم النهائي، يبدأ فريق العمل مرحلة التنفيذ.

يعمل «فريق التصميم والتنفيذ» في «دانوب هوم» على مجموعة متنوعة من تصاميم المطابخ، ويقترح على العميل التصوّر الذي يراه عملياً ومثالياً له، استناداً إلى المساحة المتاحة، بدءاً من تصميم «الجزر»، مروراً بالمطابخ المدمجة، وصولاً إلى المطابخ على شكل حرف U، والكثير من الأفكار غيرها. كما يمكن للعميل الاختيار بين مجموعة واسعة من المواد التقليدية والطبيعية، كالخشب، أو تلك الحديثة، مثل «الميلامين» و«اللاكر» و«الأكريليك» والـ «بي في سي»، بما يلائم ذوقه الخاص وتصوّره للمطبخ الذي يرغب في الحصول عليه، مع الإشارة إلى أن أسعار جميع هذه المنتجات من «دانوب هوم» ذات تكلفة مقبولة. كما يلتزم فريق التصميم من أصحاب الخبرة بتنفيذ العمل المطلوب منهم وفق الميزانية المرصودة له، وضمن الوقت المحدد لتسليمه.

ولتسهيل مسار هذه العملية من ألفها إلى يائها، تقدم «دانوب هوم» خيار تصاميم المطابخ ذات الأدوات المدمجة، التي تحتضن بشكل عملي الثلاجة والفرن والميكرووايف وشفاط الهواء والجلاية والغسالة، لمنح العميل فرصة الاستفادة القصوى من مساحة المطبخ، بالإضافة إلى ذلك، يحصل العميل على ضمان تصل مدته إلى 30 عاماً، ويشمل جميع المطابخ من «دانوب هوم»، مع فريق عمل جاهز لتلبية أي خدمة وحل أي مشكلة، بمرّد الاتصال به، ليبقى المطبخ بصورته المثالية دائماً.

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