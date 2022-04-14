«بروج» تستخدم 1000 مسار لشحن منتجاتها حول العالم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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كشف هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات، عن أن الشركة تستخدم في شحن منتجاتها أكثر من 1000 مسار للشحن، مشيراً إلى أن الشركة لديها 12 مكتباً للمبيعات والتسويق والتمثيل التجاري في الخارج.

وأكد، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، دور «بروج» الاستراتيجي في تعزيز اقتصاد الإمارات ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال ما تنتجه من حلول مبتكرة من البولي أوليفينات تساهم في إضافة قيمة مهمة للأعمال وتسهيل حياتنا اليومية.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها الشركة لممثلي وسائل الإعلام المحلية في مركز بروج للابتكار بأبوظبي للاطلاع على التقنيات المتطورة بالمركز. وقال السويدي: بدأنا في بروج أول إنتاج لنا من البولي أوليفينات في عام 2001 بطاقة إنتاجية بلغت حينها 450000 طن سنوياً، ثم واصلنا رفع هذه الطاقة لتصل حالياً إلى 5 ملايين طن سنوياً حالياً، أي أننا حققنا زيادة بمقدار 10 أضعاف خلال الـ20 سنة الماضية.

وأضاف أنه إضافة إلى مكاتب المبيعات والتسويق والتمثيل التجاري في الخارج، فلدى الشركة مستودعات للتخزين ومحطات لوجستية داخل الإمارات وفي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشمال آسيا وجنوب آسيا وأوروبا. كما تتعاون بروج مع 11 شريكاً في الشحن البحري عالمياً و17 شريكاً في مجال النقل البري والبحري لتصدير المنتجات إلى عملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

دور مهم للإعلام

وأكد هزيم السويدي أهمية دور الإعلام في التعريف بالشركات ذات المساهمات المؤثرة في اقتصاد الإمارات، مشيراً إلى أن بروج تأسست في عام 1998 كشراكة بين شركتي أدنوك وبورياليس. وأوضح أن «بروج» لديها التزام راسخ بدعم استراتيجية مجموعة أدنوك للنمو الذكي 2030، ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال: تغطي أعمال الشركة أسواق الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأفريقيا حيث يعمل في بروج أكثر من 3000 موظف على مستوى العالم. وأضاف أن شركة بروج جزء من عائلة عالمية متخصصة وتملك خبرة كبيرة في صناعة البولي أوليفينات التي تعتبر جزءاً رئيسياً من أعمال كل من أدنوك وبورياليس. وتدخل حلول البولي أوليفينات المبتكرة التي توفرها «بروج» في مختلف الصناعات والقطاعات داخل وخارج دولة الإمارات.

وأضاف أن مشروع الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين التابع لبروج في الرويس يدعم بنجاح القيمة المحلية المضافة بنسبة 61% كما أن نحو 30% من إجمالي المعدات التي تم تركيبها في الوحدة الجديدة «صُنعت في الإمارات»، مشيراً إلى أن «بروج» بدأت تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين في الربع الأول من 2022، في حين بدأ التشغيل المبدئي قبل نهاية 2021.

مركز بروج للابتكار

وأكد خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في شركة بروج، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»- أن مركز بروج للابتكار ومركز التطبيقات في شنغهاي يعمل فيهما أكثر من 100 عالم وباحث ومهندس، 40% منهم مواطنون يعملون في مركز بروج للابتكار في أبوظبي.

وحصلت «بروج» حتى الآن على نحو 500 براءة اختراع عن منتجات تم تطويرها، كما تعتبر إحدى أهم الشركات الرئيسية في المنطقة في تسجيل براءات الاختراع، حيث تقدمت حتى الآن بأكثر من 1000 طلب تسجيل للحصول على براءات اختراع.

وأوضح أن أكثر من 20% من حجم مبيعات بروج السنوية هي منتجات جديدة تم تطويرها في مركز بروج للابتكار، حيث يتعاون المركز بشكل وثيق مع مراكز الابتكار الأوروبية التابعة لشركة بورياليس، مشيراً إلى أن بروج تمتلك مركزاً للتطبيقات في شنغهاي بالصين مزوداً بمرافق متقدمة للبحث والتطوير لمساعدتنا في توفير حلول مبتكرة بمجال تطوير مركّبات البوليمرات للتطبيقات الخاصة بقطاع السيارات.

وقال: يلعب الابتكار دوراً حيوياً في دعم قطاع إنتاج وصناعة البولي أوليفينات من خلال تطوير حلول مبتكرة تحقق قيمة إضافية مهمة للعملاء من مصنّعي البوليمرات وشركات الصناعات البلاستيكية التحويلية والمستخدمين النهائيين.

وأضاف إن الشركة تعمل على خلق وزيادة القيمة من خلال رفع أداء الكوادر البشرية وترسيخ ثقافة الابتكار، حيث تساهم الحلول المبتكرة من البولي أوليفينات في تسهيل الحياة العصرية وفي مواجهة العديد من التحديات العالمية كالتغير المناخي، الحفاظ على الأغذية، الحصول على مياه الشرب، ترشيد استهلاك الطاقة، ودعم قطاع الرعاية الصحية.

الاستدامة

ووضعت «بروج» أهدافها للاستدامة لعام 2021 وحددت 18 هدفاً قابلاً للقياس لتحسين الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لعملياتها. وقد حققت بروج هذه الأهداف.

وتلتزم الشركة باكتشاف فرص تبني الاقتصاد الدائري وتعزيزها وفي تحقيق الخير للمجتمع وحماية البيئة في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق الأهداف الاقتصادية للمساهمين، وتوفر الشركة حلولاً قابلة لإعادة التدوير بشكل كامل وتقوم الشركة بتطوير مواد أحادية متقدمة لخدمة قطاع التغليف، مما يمكّن من جعل منتجات التغليف المنتهية الصلاحية قابلة لإعادة التدوير بسهولة.

تعاون

وتعاونت «بروج» مع شركة دوكاب في دبي لأكثر من عقدين من خلال تزويدها بحلول مبتكرة من البولي إيثيلين المترابط لتمكينها من تصنيع كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، كما تعاونت بروج مع شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب لتصنيع أنظمة أنابيب موثوقة تم تركيبها في العديد من المشاريع الضخمة، مثل مشروع محطة براكة للطاقة النووية، كما تم استخدام حلول الشركة المبتكرة المخصصة لقطاع البنية التحتية في بناء نفق تصريف مياه الأمطار في موقع إكسبو 2020 دبي. وتم استخدام منتجات الشركة في تصنيع كابلات الطاقة التي غذت موقع إكسبو 2020.

المشاريع

وتم استخدام حلول «بروج» في العديد من المشاريع محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتساهم حلول «بروج» في تسهيل الحياة اليومية في توفير الطاقة في كل مكان عند استخدامها لأنظمة العزل وكابلات نقل وتوزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض وتضمن حلول الشركة توفير منتجات تسهم في زيادة نمو المحاصيل ورفع الإنتاج الغذائي، وتساهم حلول الشركة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية للمرضى عبر استخدامها في صناعة الأجهزة الطبية.

وتُستخدم منتجات الشركة من حلول البولي أوليفينات على نطاق واسع في تصنيع قطع السيارات، كما تسهم حلول «بروج» في تعزيز الحياة اليومية والمحافظة على المنتجات الغذائية طازجة وآمنة، حيث يتم إنتاجها باستخدام تقنيات خاصة لتستخدم في تصنيع تطبيقات التغليف المرن والصلب عالي الأداء.

البولي أوليفينات

تعتبر «بروج» أكثر الشركات شحناً وتصديراً للبولي أوليفينات؛ مثل البولي بروبيلين والبولي إيثيلين عبر ميناء خليفة. وتسهم مع العديد من شركات الشحن البحري الرئيسة في خفض البصمة الكربونية لعملياتها.

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