الإمارات وكوريا الجنوبية يجددان اتفاقية مقايضة العملات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اتفق مصرف الإمارات المركزي، والبنك المركزي في جمهورية كوريا الجنوبية، أمس، على تجديد الاتفاقية الثنائية لمقايضة عملات البلدين، وذلك تأكيداً على التزامهما باستمرار تعزيز التعاون التجاري والمالي بين الدولتين.

ووقع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وجو يول لي، محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية.

وتتيح الاتفاقية التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2013، للطرفين بمواصلة مقايضة العملات المحلية بما يصل إلى (20) مليار درهم و(6.1) تريليونات وون كوري، لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم (13 أبريل 2022)، مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة من كلا الطرفين.

وقال خالد بالعمى: تسهم الاتفاقية مع البنك المركزي في كوريا الجنوبية في تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية في كلا البلدين بشكل كبير، وتعكس في الوقت ذاته حرص الطرفين على تعميق التعاون الثنائي في المسائل المالية، ولا سيما المتعلقة بالمجالات التجارية والاستثمارية وتعزيز الاستقرار المالي.

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