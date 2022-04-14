ورقة استشارية بسوق أبوظبي العالمي حول التمويل اللامركزي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ورقة استشارية حول تنظيم نماذج «التمويل اللامركزي»، بهدف التفاعل مع ذوي العلاقة والشركاء، لاستكشاف المخاطر والقدرات الخاصة بـ «التمويل اللامركزي»، والتعرف على ما يمكن أن يبدو عليه الإطار التنظيمي لها.

وتعد نماذج «التمويل اللامركزي»، طريقة جديدة لتقديم الخدمات المالية من خلال بروتوكولات البرمجيات الآلية. وهي البروتوكولات التي تقدم حاليًا العديد من الخدمات المالية المماثلة للخدمات المالية التقليدية.

بينما يمتلك «التمويل اللامركزي» القدرة على تحسين كفاءة الخدمات المالية، إلا أنها لا تزال حتى اليوم غير منظمة بالشكل المناسب. وفيما ينمو «التمويل اللامركزي» في الحجم وأعداد المستخدمين، فمن الممكن أن يؤدي عدم التنظيم إلى زيادة المخاطر بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية والنظام المالي.

وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية أصدرت الورقة الاستشارية، لتعزيز الحوار في مجتمع «التمويل اللامركزي»، والذي يضم المؤسسات المالية وشركات الأصول الرقمية وصنّاع السياسات، حول كيفية تنظيم «التمويل اللامركزي».

وتحدد الورقة وجهات نظر سلطة تنظيم الخدمات المالية حول الاتجاه المحتمل متوسط المدى لـ «التمويل اللامركزي»، والمستوى التنظيمي عالي الدقة التي تعتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية في اعتمادها. وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: يسعدنا أن نساهم بآرائنا حول «التمويل اللامركزي» وتوجهها المستقبلي في الحوار الجاري بالمجتمع.

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