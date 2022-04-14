«نخيل» تطلق «ذا كلوب» في «نخلة جميرا»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «نخيل» إطلاق «ذا كلوب» على شواطئ «بالم ويست بيتش»؛ وجهة المأكولات والمشروبات الشهيرة على الواجهة البحرية في «نخلة جميرا». وسيحتضن هذا المكان الشاطئي الأول من نوعه، الذي يضم 9 مفاهيم فريدة تحت سقف واحد، «سان بيتش» المقرر افتتاحه اليوم.

وقال عمر خوري الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: «أصبح «بالم ويست بيتش» منذ نشأته، أحد أرقى المواقع الشاطئية في دبي. وتماشياً مع التزامنا بإثراء مناطق الجذب الخاصة بنا، نحن فخورون بإطلاق «ذا كلوب»، الذي يشكّل مكاناً مثالياً على الشاطئ، ويوفّر تجربة أنيقة وراقية. كما أن شركة «نخيل»، تسعى باستمرار إلى استنباط طرق حديثة للارتقاء بوجهاتها، وصقل تجارب أنماط الحياة المتميزة».

وسيضم هذا النادي الشاطئي، 7 أحواض سباحة متّصلة ببعضها البعض، مع حصرية الدخول إلى شاطئ خاص. ويجمع هذا المكان الجديد، بين 9 مفاهيم منفصلة تحت سقف واحد، بما في ذلك: «سان» و«إيفا بيتش هاوس» و«بلايا» و«آيلا» و«لورين» و«جاليري - 740»، على أن يتم إطلاق 3 مفاهيم أخرى في وقت قريب. وهناك إمكانية لدخول ملعب تنس قريب، ويتوفر متجر لبيع الأكسسوارات وملابس الشاطئ، ومدخل خاص للعملاء.

وسيُطلق «بالم ويست بيتش»، تجربة رسو المراكب، وتناول المأكولات «Dock and Dine» حيث تستطيع القوارب أن ترسو على الشاطئ، ويتيح للزوار النزول من على متنها، والحصول على فرصة الاستمتاع بتناول المأكولات في العديد من المطاعم بالوجهة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز