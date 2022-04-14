المجلس الرمضاني بـ«الشارقة للابتكار» يناقش العملات الرقمية

المصدر: الشارقة – البيان

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انطلقت، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، النسخة الثانية من برنامج الجلسات الرمضانية السنوي، الذي أطلق عليه هذا العام حديث التكنولوجيا «Tech Talk». واستهل البرنامج باستضافة محمد الجسمي أحد رواد الأعمال الإماراتيين المتخصص في العملات المشفرة والرموز غير القابل للاستبدال (NFT).

وأكد حسن المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ضرورة الاهتمام برواد الأعمال المواطنين وتوجيههم للتركيز في التقنيات الحديثة. وقال: إننا من خلال هذه الجلسات الرمضانية نطمح للتعريف بالشركات العاملة في المجمع خاصة الشركات الوطنية ورواد الأعمال المواطنين الشباب.

وأضاف: تم تسليط على تقنيات العملات الرقمية اليوم كونها تقنيات واعدة وفيها فرص كبيرة للقطاع الاقتصادي ونطمح من خلال هذه الجلسات الرمضانية إلى تسليط الضوء على رواد الأعمال المواطنين وعلى التقنيات الحديثة لبناء كيانات اقتصادية تدعم الاقتصاد المحلي.

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