7 شهادات آيزو في الإدارة لمؤسسة الموانئ والجمارك

المصدر: دبي - البيان

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تسلّمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 7 شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل، بعد اكتمال إجراءات وعمليات التدقيق الخارجي من قبل مجموعة «لويدز ريجستر»؛ الجهة المانحة لشهادات الآيزو.

وأكد سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن حصول المؤسسة على 7 شهادات آيزو يأتي تتويجاً لجهود فرق العمل على مستوى الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة نحو تطبيق وتوحيد معايير الجودة لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، مثمناً النجاح الذي حققته المؤسسة في استحقاق الاعتماد الدولي لشهادات آيزو في مجال إدارة الجودة وفق نظام الإدارة المتكامل، بما يتوافق مع تطلعات المؤسسة نحو بناء أنظمة موثوقة ومستدامة لضمان استمرارية الأعمال.

وأوضح أن المؤسسة اجتازت عمليات التدقيق اللازمة لاستحقاق 7 شهادات آيزو وهي، نظام إدارة الجودة (ISO 9001) لتلبية توقعات المتعاملين وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، ونظام إدارة البيئة (ISO 14001) للحد من التلوث، ونظام إدارة الصحة والسلامة (ISO 45001) عبر الوقاية من الأمراض والإصابات في مناطق العمل، ونظام إدارة الشكاوى (ISO 10002) لتعزيز رضا المتعاملين، ونظام إدارة الأمن (ISO 28000) من خلال السيطرة على المخاطر الأمنية، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001) عبر حماية المعلومات الخاصة بالمؤسسة وجميع الشركاء الاستراتيجيين.

وتسلّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة شهادات الآيزو خلال حفل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمؤسسة، من مدير عمليات منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لمجموعة «لويدز ريجتسر»، لويس كونها، بحضور أحمد محبوب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة مدير عام جمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري إدارات المؤسسة.

وأكد بن سليّم حرص المؤسسة المتواصل على استمرارية تطوير خدماتها لتحقيق الريادة على الصعيد العالمي، واستمرار استحقاق وتجديد الشهادات خلال السنوات المقبلة.

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