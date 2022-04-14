«ديوا» يستحوذ على %68 من سيولة سوق دبي المالي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي، في ختام جلسة أمس، مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، في وقت تجاوزت السيولة حاجز 2.2 مليار درهم، مع تركزها بشكل رئيس على «ديوا» و«العالمية القابضة»، وقد استحوذ «ديوا» على نحو 68% من سيولة سوق دبي المالي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.37% ليغلق عند 3582 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والنقل والبنوك، فيما تماسك سوق أبوظبي مع تراجعه هامشياً بنسبة 0.06% ليصل إلى 10089 نقطة مع صعود أسهم العقار والاتصالات والطاقة مقابل هبوط البنوك.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.2 مليار درهم، منها 1.56 مليار في أبوظبي، و638.5 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 649.2 مليون سهم، موزعة بواقع 318.5 مليوناً في أبوظبي، و330.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 19894 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.12% مع نمو «ديار» 2.04% و«إعمار للتطوير» 0.21% و«الاتحاد العقارية» 3.54% فيما استقر «إعمار العقارية». وصعد قطاع البنوك 0.72% بعد نمو «دبي الإسلامي» 0.48% و«الإمارات دبي الوطني» 1% و«أملاك» 7.6%.

وارتفع قطاع النقل 1% مدعوماً بارتفاع «العربية للطيران» 2.07%، فيما انخفض «أرامكس» 0.52% و«الخليج للملاحة» 1.81%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.32% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 2.54% و«شعاع كابيتال» 0.15% فيما زاد «دبي للاستثمار» 0.78%. وفي قطاع المرافق انخفض «ديوا» 2.09%.

وتصدر «ديوا» النشاط مستقطباً 373.4 مليون درهم تعادل 68% من سيولة سوق دبي، ثم «إعمار العقارية» 78 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 30.6 مليوناً. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 7.6%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.7%، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 101.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتماسك سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع الاتصالات بدعم صعود «اتصالات» 0.27%، فيما انخفض «الياه سات» 0.36%. وزاد قطاع العقار مع نمو «الدار» 1.36% و«إشراق» 2.59% و«رأس الخيمة العقارية» 0.93%. وارتفع قطاع الطاقة علي وقع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.74% و«أدنوك للحفر» 1.4% و«دانة غاز» 1.65%.

وعلى صعيد أسهم البنوك انخفض «أبوظبي الأول» 1.1% و«أبوظبي التجاري» 0.84% فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.92%. وبالنسبة للأسهم المالية زاد «العالمية القابضة» 0.49% و«ألفا ظبي» 0.37% و«ملتيبلاي» 2.3%.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 54.2 مليون درهم، ونحو التسييل بصافي استثمار 80.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 80.7 مليون درهم، ونحو التسييل بصافي استثمار 54.2 مليون درهم.

إفصاحات

● وافقت وزارة الاقتصاد على عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «كيو القابضة» في 29 أبريل للنظر في الموافقة بموجب قرار خاص على الاستحواذ على شركة ريم للاستثمار عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة بحيث يتم تخصيص 17.33 من أسهم الشركة لكل سهم من أسهم مساهمي شركة «ريم»، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1.34 مليار سهم لمساهمي شركة «ريم للاستثمار».

● أعلنت شركة «دبي للاستثمار» أن تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق توزيع الأرباح النقدية بواقع 12% من رأس المال بإجمالي 510.2 ملايين درهم عن العام الماضي سيكون 19 أبريل، فيما سيكون تاريخ الاستبعاد من الأرباح في 20 أبريل.

● وافقت الجمعية العمومية لشركة «اللاينس للتأمين» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام الماضي والأرباح المدورة من 2020، بحيث يتم تحويل 10% من صافي أرباح العام الماضي إلى الاحتياطي القانوني وتحويل 10% من صافي أرباح العام الماضي إلى الاحتياطي النظامي.

● أعلنت «أورينت يو ان بي تكافل» أن الجمعية العمومية للشركة راجعت التقييم المقدم من قبل المستشار المستقل بخصوص عرض الاستحواذ الذي تم استلامه من أورينت للتأمين، وقدمت التوصية إلى المساهمين وتوضيح تأثير تنفيذ العرض عليها.

● وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات للاستثمار على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

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