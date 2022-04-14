خطط طموحة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تنفذ الإمارات خططاً طموحة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي، من خلال تبني استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، كون أحد أهدافها، هو تعزيز الأمن الرقمي، الذي يتحقق بتبني سياسات الاقتصاد الرقمي، وتقنيات المعاملات الرقمية «البلوك تشين»، في الخدمات والمعاملات المالية.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، يمثل محطة مهمة في مسيرة الريادة الرقمية، التي أصبحت رديفاً لاسم الدولة، مشيراً إلى أنه بهذه الاستراتيجية، تكتمل صورة الحياة الرقمية بأبعادها الحكومية والمجتمعية والاقتصادية.

وأضاف أن التنويع الاقتصادي الذي عبّرت عنه قيادتنا الرشيدة، يتجسد في أكثر من مناسبة، حيث سيسهم الاقتصاد الرقمي بنحو 20 % من الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، خلال السنوات القادمة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية، تتجلى فيها معاني التنمية المستدامة.

وقال إن ما يميز استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، هو أنها تأتي في بيئة مواتية، حيث تمتاز الإمارات بتطبيق أسلوب الحياة الرقمي على نطاق واسع، وتصل نسبة استخدام الإنترنت إلى 100 %، لتضع دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً. ولفت إلى أن الإمارات حافظت على ريادتها على المستوى الإقليمي، وحققت المركز الثامن عالمياً في الخدمات الرقمية، بحسب دراسات الأمم المتحدة.

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