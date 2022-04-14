«المركزي»: نموذج موحّد لطلبات الإقامة والهوية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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وجه مصرف الإمارات المركزي، بضم طلبات الإقامة وبطاقة الهوية معاً في نموذج موحّد جديد، يتضمن خدمات إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد عوضاً عن الطلبات المنفصلة السابقة.

وذكر «المركزي»، في تعميم أرسله، أمس، إلى كافة البنوك والصرافات وشركات التمويل العاملة في الدولة، حصلت «البيان» على نسخة منه، أن القرار يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد بطاقة الهوية الإماراتية كإثبات للإقامة في الدولة، وتعليق العمل بإصدار ملصق الإقامة، الذي يثبّت على جوازات سفر المقيمين اعتباراً من 11 أبريل الجاري.

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