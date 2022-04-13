عروض رمضان تنعش مراكز التسوق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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تشهد مراكز التسوق في العاصمة أبوظبي حالة من النشاط مدعومة بتزايد إقبال الزوار على العروض والحسومات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة المبيعات لتعود إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة «كوفيد 19».

وتواصل مراكز التسوق في أبوظبي النمو بعد انحسار تداعيات وتأثيرات جائحة «كوفيد 19»، إذ تشهد مراكز التسوق في العاصمة افتتاح مزيد من المحال التجارية والماركات الشهيرة، وإطلاق مزيد من العروض الحصرية والترويجية في خطوة تستهدف استقطاب مزيد من الزوار.

الغاليريا جزيرة المارية

وأعلن «الغاليريا جزيرة المارية» عن مجموعة من العروض خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب المشاركة في المبادرات والفعاليات الخيرية التي تعكس أجواء وقيم الشهر الفضيل. وسيحصل الضيوف على هدية عند إنفاق مبلغ 300 درهم أو أكثر خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل من 22 أبريل إلى 1 مايو، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب الطعام على مائدتي الإفطار أو السحور لدى المجموعة من المطاعم التي يحتضنها المركز.

ويتعاون الغاليريا جزيرة المارية خلال الشهر الفضيل مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لدعم حملة «جدار التغيير»، التي تهدف إلى جمع التبرعات لصالح العديد من القضايا الاجتماعية والخيرية النبيلة، ويمكن للضيوف التعرف على كيفية المساهمة في إيجاد مستقبل أكثر استدامة من خلال الشاشات الرقمية الموجودة في جميع أنحاء الغاليريا، كما يمكنهم المساهمة في هذه الحملة والتبرع باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

دلما مول

يقدم دلما مول لأهالي أبوظبي والمقيمين والضيوف تجربة تسوق جديدة ليكونوا جزءاً من معرض «ذا ستيشن» بنسخته الرمضانية الجديدة، التي تضاف إلى العديد من الفعاليات التي يقدمها دلما مول.

ويشكل معرض «ذا ستيشن»، الذي يقام بشكل سنوي، منصة مبتكرة للمواهب والعلامات التجارية لعرض أفكارهم ومنتجاتهم بطريقة مختلفة، وذلك ابتداءً من 17 أبريل إلى 30 أبريل 2022، في الردهة الرئيسية لدلما مول، من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 صباحاً.

ياس مول

يعود عرض «أنفق واربح» إلى «ياس مول» هذا العام حاملاً معه جوائز أكبر ستكون من نصيب تسعة فائزين، وذلك من خلال 3 مجموعات من حيث الإنفاق الأولي مقابل إنفاق 300 درهم كحد أدنى، والثانية مقابل إنفاق 500 درهم كحد أدنى، والثالثة مقابل إنفاق 1000 درهم فما فوق. وستشمل باقات الجوائز إقامات عائلية في فنادق والألف الأميال من ضيف الاتحاد والألف النقاط من دارنا، إضافة إلى سيارة رباعية ودراجة نارية ودراجتين هوائيتين واشتراكات سنوية من الفئة الماسية في مدن ياس الترفيهية.

المركز التجاري العالمي

سيحظى 21 متسوقاً في المركز التجاري العالمي أبوظبي بفرصة الفوز بما يصل إلى 100.000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، مع إقامة عائلية في فندق كورت يارد باي ماريوت في مركز أبوظبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى جائزة كبرى من برنامج مكافآت دارنا تعادل 100.000 درهم. وتتاح للمتسوقين فرصة المشاركة في حملة «أنفق واربح» ضمن فئتين عند إنفاق 100 أو 200 درهم إماراتي كحد أدنى.

الجيمي مول

سيتوّج «الجيمي مول» 11 فائزاً، حيث سيحصل 10 فائزين على 100.000 ميل من أميال ضيف الاتحاد لكل منهم مقابل إنفاق 100 درهم إماراتي كحد أدنى، بينما يحظى متسوق واحد ممن ينفقون 200 درهم أو أكثر على فرصة ربح ما يعادل 100.000 درهم من نقاط برنامج مكافآت دارنا.

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