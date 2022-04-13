شراكة بين أرامكس ونظام «عنوان 3 كلمات» لتعزيز كفاءة خدمات التوصيل

المصدر: دبي - البيان

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تم إبرام شراكة بين أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة؛ ونظام تحديد المواقع الجغرافية المبتكر «عنوان 3 كلمات»؛ بهدف تحسين كفاءة عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية من خلال نظام عناوين محسن وأكثر دقة.

وضمن خطط أرامكس للاستمرار في تعزيز كفاءة خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، دمجت الشركة نظام «عنوان 3 كلمات» في منصة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتجار التجزئة، لتتيح بذلك لشركات التجارة الإلكترونية الإقليمية منح العملاء خيار توصيل الطرود بدقة وكفاءة إلى أي عنوان موجود على نظام «عنوان 3 كلمات» في جميع أنحاء المنطقة. وبذلك، أصبح من السهل على تجار التجزئة إضافة خانة «عنوان 3 كلمات» إلى صفحات الدفع على مواقعهم الإلكترونية ممّا يُمكِّن موظفي التوصيل في أرامكس من استخدام العناوين المولدة عبر النظام في توصيل الشحنات بدقة وسرعة. وستمكن هذه الخطوة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من الارتقاء بتجارب عملائها وضمان عمليات توصيل دقيقة وعالية الكفاءة.

ويقوم نظام «عنوان 3 كلمات» ومقره المملكة المتحدة على تقسيم العالم بأسره إلى شبكة مربعات مساحة كل منها تسعة أمتار مربعة (3 في 3)، ومنح كُل مربع تسمية مميزة مكونة من ثلاث كلمات عشوائية، ومن هنا جاء اسم النظام. وبالتالي سيكون لكل باب أمامي أو مدخل مركز تجاري أو نقطة تسليم أو حتى الطرق غير المحددة عناوين خاصة بها، مما يساعد على تقليل الأخطاء ليتمكن موظفو التوصيل لدى أرامكس من استلام الطرود وتوصيلها بكل دقة وكفاءة، وبالتالي تحسين عملية التوصيل وتوفير تجربة أكثر سلاسة للعملاء.

وقال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات – إكسبرس في أرامكس: حرصت أرامكس منذ 2016 على توظيف تقنية «عنوان 3 كلمات» بهدف تعزيز كفاءة خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. ونثق بأننا من خلال استخدام هذه التقنية المبتكرة سنعزز تجربة عملائنا ونضمن خدمات توصيل سلسة بدون إرباك وتعقيد تماشياً مع جهودنا المتواصلة لتحسين جودة خدماتنا والارتقاء بمستويات رضا العملاء. وتعكس شراكتنا المستمرة مع نظام «عنوان 3 كلمات» التزامنا باعتماد أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة لتعزيز كفاءة عملياتنا بالإضافة إلى دعم توسّع ونمو أنشطة التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وقال كريس شيلدريك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لنظام «عنوان 3 كلمات»: يُسهل استخدام نظام «عنوان 3 كلمات» مهمة العملاء عبر تحديد المكان الذي يودون استلام طردوهم فيه، سواء كان عند مدخل مبنى محدد أو باب أمامي أو جانبي، مما يُتيح تجربة توصيل سلسة لهم وعمليات مبسطة لموظفي التوصيل وتجار التجزئة على حدّ سواء. ويشكّل نظام «عنوان 3 كلمات»، المتاح بـ50 لغة ومنها العربية، نقلة نوعية في مجال تحديد المواقع الجغرافية. ويتيح للمستخدمين، بمن فيهم عملاء أرامكس وموظفو التوصيل لديها، فرصة إيجاد المواقع المطلوبة ومشاركتها والوصول إليها بكل سهولة في أي مكان من العالم.

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