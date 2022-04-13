«رئيس اقتصادية عجمان» يكرم 61 خريجاً من موظفي الدائرة

المصدر: عجمان - وام

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كرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، 61 خريجاً حصلوا على دبلوم ريادة الأعمال الذي يهدف إلى صقل المهارات في المجال الاقتصادي وذلك في حفل أقيم في المقر الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن اقتصادية عجمان تمضي قدماً لتوفير بيئة حاضنة للمواهب الريادية وتسعى إلى خلق مجتمع واعٍ في مجال ريادة الأعمال بتوفير مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع وتمكنه من تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في عجمان وتعزيز مكانة الإمارة كمركز أعمال نابض بالحياة.

وأوضح أن الهدف من مشاركة موظفي حكومة عجمان والطلاب الجامعيين في دبلوم ريادة الأعمال هو تزويدهم بالمعلومات ومشاركتهم بالمشاريع وريادة الأعمال لتحقيق طموحاتهم واكتساب المهارات المطلوبة لإطلاق مشاريعهم المتميزة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن اقتصادية عجمان تسعى إلى تطبيق استراتيجياتها الرئيسية والخاصة بتوفير بيئة مواتية لدعم وتعزيز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس الشركات الناشئة المبتكرة وتهيئة بيئة محفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة.

من جانبه تقدم عبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، بالشكر الجزيل إلى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على حضوره الكريم لحفل تخريج موظفي وطلبة دبلوم ريادة الأعمال، الأمر الذي يؤكد حرصه المستمر على دعم الموظفين وتقديم التوجيهات التي تعطي الدافع لبذل المزيد من الجهود في سبيل دعم أهداف الدائرة الاستراتيجية.

وأضاف أن برنامج دبلوم ريادة الأعمال عقد بمشاركة 61 من الموظفين والطلاب، موضحاً أن البرامج التدريبية في الدبلوم تشمل عدة محاور أساسية وتتناول بالتفصيل المتغيرات العالمية وحتمية الابتكار والتميز في ريادة وانعكاسات التحولات على ساحة الأعمال والمقومات السلوكية والتنظيمية اللازمة للمهن المستقبلية وعلاقتها بريادة الأعمال، ومفهوم ريادة الأعمال وكيفية البدء في مشروع جديد ومقومات نجاح المشروع والتفكير الابتكاري والإبداعي في المشاريع ودراسة السوق وكيفية المواءمة بين احتياجات السوق والموارد المتاحة للمستثمر.

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