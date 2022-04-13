حملة ترويجية لمركز دبي للسلع المتعددة في مدن برازيلية رئيسية

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة بنجاح حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في مدن برازيلية رئيسية، كما سيستضيف جولات أخرى في مدينتي ميناس جيرايس وساو باولو خلال الأسبوع القادم، مما سلط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها دبي للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى توسيع حضورها وعملياتها عالمياً انطلاقاً من دبي.

ونظّم المركز خلال جولته في المدن البرازيلية الذي تحدث فيه عدد من المسؤولين التنفيذيين لدى المركز لقادة وروّاد الأعمال المحليين من مجموعة من القطاعات حول سهولة تأسيس وممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة أمام الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات. كما تطرقوا إلى سُبل تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل بشكل عام.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: كونها جزءاً من مجموعة البريكس على مدار العقدين الماضيين، تُعد البرازيل لاعباً بارزاً في السوق العالمية، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بالسلع الحيوية مثل القهوة والمعادن، فضلاً عن بعض القطاعات المهمة بما في ذلك تصنيع الطائرات والسيارات الصديقة للبيئة. ويتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بكافة المقومات والإمكانات التي تؤهله لتقديم الدعم اللازم لمجموعة واسعة من الشركات البرازيلية التي تطمح إلى تعزيز حضورها دولياً، بالاستفادة من موقع دبي كبوابة عالمية للتجارة تعزز الوصول إلى أسرع الأسواق نمواً في جميع أنحاء العالم. وأنا سعيد بالعودة إلى البرازيل مرة أخرى، التي لطالما أُحب ناسها وتلهمني رؤية مجتمع أعمالها الدولي.

وتمثّل أحدث سلسلة من الحملة الترويجية «وُجد من أجل التجارة»، التي أقيمت بالشراكة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، الزيارة السادسة للمركز إلى هذه المنطقة، مما يعكس التزامه تجاه البرازيل، ويؤكد حرصه على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ضمن مجموعة واسعة من قطاعات السلع.

شراكة قوية

وقال أوزمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: تربطنا شراكة قوية ومثمرة مع مركز دبي للسلع المتعددة، كللتها مذكرة تفاهم أبرمها الطرفان خلال شهر سبتمبر 2021. وبموجب هذه الشراكة، ستنظّم الغرفة التجارية العربية البرازيلية سلسلة من الندوات والجولات والفعاليات التجارية وغيرها من الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى ترسيخ العلاقة بين المركز والشركات البرازيلية التي تتطلع إلى التوسّع عالمياً انطلاقاً من دبي.

تطوير العلاقات

ولعب المركز دوراً محورياً في تطوير العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والبرازيل؛ عبر سلسلة من الفعاليات والشراكات، ويحتضن المركز بعض الشركات البرازيلية الرائدة في العالم. وتُعد المنطقة الحرّة في مركز دبي للسلع المتعددة وجهة عالمية للتجارة وموقع مثالي للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها التجارية في دبي واغتنام الفرص المتاحة عبر مجموعة واسعة من الأسواق الدولية.

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