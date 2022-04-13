1.06 مليار درهم تصرفات عقارية بعجمان في مارس

المصدر: عجمان - البيان

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قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: إن السوق العقاري في الإمارة شهد 1125 تصرفاً عقارياً خلال شهر مارس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.06 مليار درهم، بـنمو29% مقارنة بشهر فبراير2022. وأوضح أن الدائرة سجلت 935 عملية تداول بإجمالي 726 مليون درهم، حيث شهدت منطقة «الصناعية 2» أعلى قيمة مبايعة بـ27 مليون درهم.

وشدد مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على أن السوق العقاري في إمارة عجمان يواصل أداءه التصاعدي بالنظر للإحصاءات والأرقام الإيجابية التي حققها مقارنة بالشهر الماضي، وهو ما يؤكد مكانة وأهمية القطاع العقاري بين القطاعات الاقتصادية التي تشهد هي الأخرى نمواً ملحوظاً وانتعاشاً متواصلاً بفضل الاستراتيجيات والخطط الحكومية الناجعة التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين أداء مختلف القطاعات وتوفير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة تدعم المستثمرين وتعزز ثقتهم.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 128 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 248 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 60 مليون درهم في منطقة «الحميدية 2». وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«المنامة 14».

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