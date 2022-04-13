ريثيون الإمارات تُعلن عن تعيينات في فريق إدارتها العليا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ريثيون الإمارات التابعة لشركة «ريثيون تكنولوجيز» تعيين بول إيفانز في منصب المدير العام وفهد المهيري في منصب نائب المدير العام.

ويعمل إيفانز في ريثيون تكنولوجيز منذ سنوات ويتمتع بخبرة طويلة تمتد على مدار عدة عقود، وسيتولّى مسؤولية ابتكار حلول متكاملة على مستويات الأعمال والأنظمة في الإمارات، إضافة إلى صقل المهارات وبناء الشراكات والقدرات المحلية. وقال إيفانز: تتمتع شركة ريثيون الإمارات بعلاقة وثيقة تمتد على مدار أكثر من ثلاثة عقود مع الإمارات. وأتطلّع قدماً للمساهمة في ترسيخ هذه العلاقة المثمرة.

من جهته، يمتلك المهيري خبرة واسعة في قطاعي الدفاع والفضاء في الإمارات، وسيتولّى مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجية توطين الصناعات الدفاعية التي تطبقها الشركة، ودفع عجلة نمو الأعمال وتعزيز العلاقات بين ريثيون الإمارات والمنظومة الدفاعية للدولة.

وقال المهيري: من خلال العمل عن كثب مع شركائنا وعملائنا، أنا على ثقة بأن ريثيون الإمارات ستواصل المساهمة في دعم منظومة التصنيع والتوريد الإماراتية وأهداف التنويع الاقتصادي طويلة الأجل للدولة، وتعزيز قدرات الطيران والدفاع المحلية.

وقبل انضمامه إلى شركة ريثيون الإمارات، شغل المهيري منصب المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الفضاء الإماراتي في وكالة الإمارات للفضاء، ومنصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الإمارات للصناعات العسكرية.

كانت ريثيون الإمارات أعلنت تقاعد آلان ديفيس من منصب الرئيس التنفيذي الذي شغله منذ 2018.

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