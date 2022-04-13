200 عارض وسحوبات كبرى وتخفيضات حتى 75% بـ«ليالي رمضان» في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت، مساء أمس الأول، فعاليات معرض «ليالي رمضان 2022» بإكسبو الشارقة بمشاركة 200 عارض و25 علامة تجارية عالمية مع خصومات تصل إلى 75 %. وينظم المركز المعرض بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويعد من المبادرات النوعية التي تنظمها غرفة الشارقة وتتميز ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.

وافتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى 26 أبريل عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، بحضور سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وإبراهيم الجروان منسق عام مهرجان رمضان الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، حيث تجولوا في أرجاء المعرض والتقوا بعدد من العارضين.

وأكد عبد الله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على دعم مركز إكسبو الشارقة باعتباره إحدى المؤسسات الحيوية التابعة للغرفة، وتمكينه من تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تعزيز مكانة إمارة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في قطاع صناعة المعارض، وذلك انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ضرورة بذل كافة الجهود للارتقاء بهذا القطاع، نظراً لدوره الأساسي في دعم كافة القطاعات الأخرى ومساهمته في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والفندقية.

من جانبه أكد سيف المدفع أن معرض «ليالي رمضان» غدى موسماً قائماً بذاته نظراً لأجوائه الفريدة وعروضه المتميزة التي جعلت منه إحدى أهم وجهات التجزئة والضيافة والترفيه في إمارة الشارقة، مؤكداً أن المركز حرص هذا العام على استقطاب عارضين جدد والعمل على تطوير فعاليات الحدث بهدف توفير المساحة الأرحب للعائلات والأشخاص الراغبين بقضاء أمسيات رمضانية ممتعة وعيش تجربة تسوق مميزة وبأسعار تنافسية لا تضاهى، وسط أجواء مُسلية للكبار والصغار وأنشطة ترفيهية متنوعة وجاذبة تحت سقف واحد، بما يعزز سمعة الشارقة ويرسخ مكانتها كأفضل وجهة عائلية للسياحة والتسوق، مؤكداً أن المعرض سيحظى برضا الزوار والمتسوقين أسوة بجميع دوراته السابقة وقد بدا ذلك جلياً في حجم الإقبال الكبير من قبل المتسوقين في اليوم الأول.

تراث

وأكد إبراهيم الجروان أن معرض «ليالي رمضان» يعتبر من أهم فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة» الذي تنظمه غرفة الشارقة بهدف تحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة ودعم مجتمع الأعمال وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق وعرض منتجاتهم بموازاة مجموعة من النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية التي تحاكي الجانب الروحاني للشهر الفضيل، لافتاً إلى أن تنظيم الأنشطة والبرامج التراثية التي شهدتها قرية التراث، والتي قدمت من خلالها عرضاً لجوانب متنوعة من الحياة القديمة والأصيلة لمجتمع الإمارات، يأتي في إطار حرص الغرفة ومركز إكسبو الشارقة على دعم مشاريع الشباب والأسر المنتجة.

برنامج

وقال سلطان شطاف: المعرض هذا العام حافل بالمفاجآت المتميزة، حيث يوفر لزواره فرصة المشاركة في السحوبات على جوائز قيمة وسيارة فاخرة من نوع سوزوكي جيمني، حيث سيكون الدخول في السحب متاحاً أمام كافة المتسوقين الذين ينفقون ما قيمته 200 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، إلى جانب الفوز بقسائم شرائية والعديد من الهدايا من خلال المسابقات التي سينظمها المركز.

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