«بابليك لينك» تفوز بجائزة «آسيا وان» 2022

المصدر: لندن – البيان

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حصل ديراج ثاكور، مدير العلاقات العامة في شركة «بابليك لينك» Publilink Dubai في دبي على جائزة «آسيا وان»، وذلك في حفل توزيع الجوائز ضمن النسخة السابعة عشرة من منتدى آسيا وأوروبا للأعمال والاجتماع لعام 2022، والذي أقيم في في فندق ماريوت لندن - غروفينور سكوير، وتسلم الجائزة من إيفان روميرو مارتينيز، سفير هندوراس وجيزيل موراليس إتشافري سفيرة نيكاراغوا.

وقال راجات شوكال، الرئيس العالمي والشريك الرئيسي لمجلة AsiaOne Magazine و UWG Media، إن الجائزة تعترف بالجهود الرائعة التي بذلها ديراج ثاكور لبناء العلامات التجارية بطريقة مستدامة على مدى السنوات العديدة الماضية. ديراج هو أحد المخضرمين في مجال العلاقات العامة والعلامات التجارية واتصالات الشركات لما يقرب من عقدين من الزمن في منطقة الشرق الأوسط. لقد لعب دوراً ديناميكياً واستباقياً في تشكيل صورة الشركة وإدراك العديد من العلامات التجارية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز صور العديد من قادة الصناعة، في صناعة الإعلام شديدة التنافسية، وضع معياراً للإعلان واتصالات الشركات وكان له دور فعال في العديد من حملات الوسائط المتعددة. واليوم، يسعى وراءه رواد المنطقة في مجال الطباعة والراديو والخارجية والرقمية، بالإضافة إلى المحترفين الرئيسيين للوسائط الأخرى لمساهمته في نمو هذه القطاعات. وأضاف أنه من المناسب منحه هذه الجائزة.

وفقًا للدكتور دانانجاي (جاي) داتار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العدل التجارية، «يوفر لي ديراج رؤى قيمة للغاية في مراحل مختلفة من رحلة علامتي التجارية. لقد كانت مساهماته في تسويق Al Adil هائلة وأنا أثق به تماماً لتقديم الأفضل لعلامتي التجارية».

و«آسيا وان» هي دار إعلامية دولية ومجلة الأعمال والأخبار الوحيدة التي لها حضور في أكثر من 14 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. كانت رائدة في قائمة أبحاث العلامات التجارية والقادة وتكمل قوائمها بحفل جوائز الأعمال التجارية والاجتماعية الوطنية والدولية.

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