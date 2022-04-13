برج خليفة يحتفي ببدء تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي

المصدر: وام

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احتفى برج خليفة أعلى مبنى في العالم بإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي من خلال عرض فيديو مدته ثلاث دقائق على واجهة البرج مع بدء تداول أسهم الهيئة أمس لتصبح بذلك أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية.

شهد العرض على واجهة برج خليفة معالي مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وسعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرف دبي وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وسعادة هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي وفريق الإدارة العليا في الهيئة إضافة إلى مسؤولين من سوق دبي المالي والبنوك التي شاركت في عملية الاكتتاب والشركات الاستشارية.

وأشاد معالي سعيد الطاير بجهود سوق دبي المالي وفرق العمل في هيئة كهرباء ومياه دبي والبنوك والشركات الاستشارية خلال عملية الاكتتاب مؤكداً أن النجاح الكبير الذي حققه اكتتاب الهيئة كأكبر اكتتاب عام في دولة الإمارات على الإطلاق والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022 إضافة إلى الاهتمام الواسع من المستثمرين المحليين والعالميين يؤكد مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة إضافة إلى الثقة الكبيرة في دبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال.

وأضاف معاليه " نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بنية تحتية متطورة لنقدم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة لتلبية الطلب المتنامي في دبي وتحقيق تطلعات المستثمرين من خلال مشاركتهم في قصة نجاح فريدة استمدت إلهامها من الطموح اللامحدود لدبي ودولة الإمارات ككل والمساهمة في توفير بيئة محفزة للاستثمار ودعم جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة".

يذكر أن طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي اشتمل على بيع 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمال الشركة المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم "6.1 مليار دولار" مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة وقد تلقت الهيئة طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة "باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين".

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