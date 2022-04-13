2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 882.1 مليون درهم منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 252.75 مليون درهم و266 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 629.35 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايبن درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.88 مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 730.12 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 1.15 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 918 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 460 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 71.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 43 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 7 ملايبن درهم.

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