"طلبات الإمارات" تجمع 500,000 درهم تبرعات في الأسبوع الأول من رمضان

المصدر: البيان

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كشفت "طلبات"، شركة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة في المنطقة، عن دعم العديد من المبادرات الخيرية بمناسبة شهر رمضان المبارك لتسهيل عملية جمع التبرعات عبر منصتها الإلكترونية. ويأتي هذا كجزء من التزام الشركة برد الجميل للمجتمعات المحتاجة واستخدام التكنولوجيا من أجل الخير. ونجحت "طلبات" خلال الأسبوع الأول من رمضان، الذي بدأ في الثاني من أبريل في الإمارات، في جمع أكثر من 500 ألف درهم إماراتي من تبرعات العملاء من خلال تطبيقها الإلكتروني.

وتتعاون "طلبات" مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية في رمضان لتمكين العملاء من التبرع للمؤسسات الخيرية الموثوقة بشكل آمن وسهل من خلال منصتها، فضلاً عن استخدام تطبيقها الإلكتروني لتقدير الجهود الدؤوبة لسائقي التوصيل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": "أفتخر بالنتائج التي حققناها في الأسبوع الأول من رمضان، إذ يمكن لتلك المساهمات، أياً كان حجمها، أن تُحدث تغيراً في حياة العديد من الأشخاص. ويعكس سخاء عملائنا ومشاركتهم الواسعة في هذه المبادرة تجذر قيم العطاء والكرم في ثقافة الإمارات. ويسرّنا الاستفادة من منصتنا في مجال الأعمال الخيرية مرة أخرى في رمضان، وأنا أتطلع إلى رؤية التأثير الذي يمكن أن نُحدثه جميعاً في الإمارات وخارجها".

وأضافت رحال: "كما يسعدنا إعادة إطلاق بعض مبادراتنا الخاصة بسائقي التوصيل في رمضان والحصول على فرصة للاحتفال بالشهر الكريم مع أبطالنا في جميع أنحاء الإمارات، فهم جزء من عائلة طلبات ونشجع دائماً العملاء والشركاء على إظهار التقدير لهم، سواء من خلال ميزة الإكرامية الموجودة في التطبيق، أو تقديم الماء أو التمر لهم، أو استقبالهم بابتسامة بسيطة و تقديم الشكر لهم".

آلية التبرع

يمكن التبرع للأعمال الخيرية الموثوقة في رمضان من خلال تطبيق "طلبات" إما عن طريق التبرع مباشرة لإحدى الأعمال الخيرية المتاحة، أو عن طريق استبدال نقاط الولاء لبرنامج مكافآت طلبات.

التبرع للمؤسسات الخيرية الافتراضية

يمكن للعميل من خلال خطواتٍ بسيطة اختيار إحدى الأعمال الخيرية ضمن التطبيق وتقديم التبرعات التي يرغب فيها.

● أبطال رمضان: تدعم هذه الحملة، التي تنطلق للسنة الثالثة على التوالي، المستفيدين المحليين في الإمارات برعاية كريمة من هيئة الثقافة والفنون في دبي وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وبنك الإمارات للطعام.

● برنامج الأغذية العالمي: تواصل "طلبات" شراكتها الإقليمية مع برنامج الأغذية العالمي، أكبر منظمة إنسانية في العالم تعالج آثار الجوع وتعمل على تعزيز الأمن الغذائي، حيث سيتم توجيه جميع التبرعات المقدمة لصالح البرنامج لدعم الأشخاص الأكثر حاجةً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مثل سوريا واليمن.

● حملة المليار وجبة: تساهم المبادرة في دعم حملة المليار وجبة التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في شهر رمضان المبارك، بهدف تأمين المساعدات الغذائية للمجتمعات المحتاجة في 50 دولة من مختلف أنحاء العالم

التبرع بنقاط الولاء

يستطيع عملاء "طلبات" تقديم التبرعات من خلال استخدام خاصية المكافآت في التطبيق واختيار إحدى القضايا ودعمها.

● دبي العطاء: مشروع الوجبات المدرسية الذي يُعد جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تهدف إلى دعم طلاب المدارس في منطقة الشرق الأوسط.

● المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: التي تقدم المواد الغذائية الأساسية للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يمكن للعملاء إظهار تقديرهم لسائقي التوصيل خلال شهر رمضان من خلال الاستفادة من ميزة الإكرامية غير النقدية في التطبيق، والتي جمعت 1.7 مليون درهم إماراتي من الإكراميات في عام 2021 في الإمارات. وأضافت المنصة في العام الماضي تحديثين لميزة الإكرامية، والتي تسمح للعملاء بتقديم الإكرامية للسائقين أثناء انتظارهم وصول الطلب، كما تتيح للسائقين إمكانية الاطلاع بشكل فوري وكامل على إكراميات العملاء، والتي تضاف إلى محافظ تطبيقات سائقي التوصيل.

مبادرات "طلبات"

تقدم "طلبات" التمر والمياه لسائقي التوصيل وقت الإفطار في أكثر من 25 من مواقع "طلبات مارت" في جميع أنحاء الإمارات، حيث تتعاون مع أكثر من 30 مطعماً لتوزيع أكثر من ألف وجبة على سائقي التوصيل في وقت الإفطار خلال الشهر المبارك.

ومع تخفيف القيود في رمضان هذا العام، أعادت "طلبات" إطلاق مبادرات تقديم وجبات الإفطار لسائقي التوصيل في جميع أنحاء الإمارات والبالغ عددهم أكثر من 15 ألف سائق.

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