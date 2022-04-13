"نخيل" تُعيد صياغة مفهوم السكن والعيش على الشاطئ بإطلاق "ذا كلوب" في "نخلة جميرا"

المصدر: البيان

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استمتع بتجربة المرح على شواطئ "بالم ويست بيتش"، وجهة المأكولات والمشروبات الشهيرة على الواجهة البحرية في "نخلة جميرا"، إذ يَعِدُ "ذا كلوب" زواره بإضافة ملاذ جديد يرقى بمستويات العيش قرب الشاطئ نحو آفاق جديدة. وسوف يحتضن هذا المكان الشاطئي الأول من نوعه الذي يضم تسعة مفاهيم فريدة تحت سقف واحد، "سان بيتش" المقرر افتتاحه في 14 إبريل الجاري.

يمثّل "ذا كلوب" تطوراً مميزاً لا مثيل له حيث تلتقي الطبيعة مع التصميم الهندسي المتألق في إطار مشهدية تُعيد صياغة المفهوم الخاص بالنادي الشاطئي. وتخلق هندسة هذا النادي المعمارية المعاصرة المترافقة مع أسلوبه المصمم بشكل فريد، أجواءً نقية تنتقل بالضيوف إلى عالم يتّسم بالنشاط والهدوء. ويتميز "ذا كلوب" بمزيج من الأحجار البيضاء الطبيعية المرصوفة بدقة على طول الرمال البيضاء الناعمة المُستقاة من جزر المالديف، بالإضافة إلى الألوان الكريمية والمحايدة التي تتكامل مع خشب الساج والحجر الجيري الأصلي من إيطاليا.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل": "أصبح ’بالم ويست بيتش‘ منذ نشأته، أحد أرقى المواقع الشاطئية في دبي. وتماشياً مع التزامنا بإثراء مناطق الجذب الخاصة بنا، نحن فخورون بإطلاق ’ذا كلوب‘، الذي يشكّل مكاناً مثالياً على الشاطئ و يوفّر تجربة أنيقة وراقية. كما أن شركة ’نخيل‘ تسعى باستمرار إلى استنباط طرق حديثة للارتقاء بوجهاتها، بالإضافة إلى صقل تجارب أنماط الحياة المتميزة لكي يتنعّم بها زوارنا".

وسوف يضم هذا النادي الشاطئي 7 أحواض سباحة متّصلة ببعضها البعض مع حصرية الدخول إلى شاطئ خاص يتميّز بالهدوء والسكينة، في حين يجمع هذا المكان الجديد بين 9 مفاهيم منفصلة تحت سقف واحد بما في ذلك: "سان" و"إيفا بيتش هاوس" و"بلايا" و"آيلا" و"لورين" و"جاليري - 740"، على أن يتم إطلاق ثلاث مفاهيم أخرى في وقت قريب. وسوف يوفّر "ذا كلوب" أيضاً إمكانية الدخول إلى ملعب تنس قريب، بالإضافة إلى وجود متجر لبيع الإكسسوارات وملابس الشاطئ ومدخل خاص مخصص لعملائه.

ومن المقرر افتتاح "سان بيتش" في 14 إبريل الجاري، وهو مستوحى من طريقة عيش قبيلة "سان"، وهي من السكان الأصليين لأفريقيا الذي يعيشون بتناغم مع الطبيعة. ويتميّز هذا المعلم بتقديم لائحة مأكولات مستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، بحيث يمكن للزبائن الاستمتاع بما يقدمه المطعم وحجز الأرائك الخاصة بهم والكراسي المخصصة للاستلقاء تحت أشعة الشمس أو اختيار الكابينات الفاخرة.

إلى ذلك، سوف يُطلق "بالم ويست بيتش" تجربة رسو المراكب وتناول المأكولات "Dock and Dine"، وهو مفهوم مصمم خصيصاً حيث تستطيع القوارب أن ترسو على الشاطئ ويتيح للزوار النزول من على متنها والحصول على فرصة الاستمتاع بتناول المأكولات في العديد من المطاعم المتواجدة في هذه الوجهة.

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