"دي إكس بي لايف": نعمل على تكوين تحالفات مع شركات عالمية لتقديم خدمات الفعاليات المتكاملة

المصدر: وام

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أعلن خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ "دي إكس بي لايف" ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي عن الخطّة الاستراتيجية المقرّر تنفيذها خلال هذا العام والتي تهدف إلى التركيز على أسواق منطقة الخليج التي تشهد نموًا كبيرًا وفرصًا واعدة في قطاع الفعاليات التجارية والمهرجانات والفعاليات الرياضية والترفيهية الضخمة متبوعًا بزيادة أعمالها في السوق العالمي لصناعة الفعاليات في عام 2025 .. مشيرا إلى أنها تعمل حاليًا على تكوين تحالفات مع شركات عالمية في عدد من دول العالم وأنها صممّت وشيّدت أجنحة عرض عشرات الشركات في المدن الأوروبية والأمريكية والأفريقية والخليجية.

وقال الحمادي في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارت " وام " إن "دي إكس بي لايف" في طريقها لأن تصبح أحد أكبر الشركات في العالم في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة وأنها تتقدّم بخطوات سريعة في هذا المجال .. مؤكداً أنها تقدّم خدماتها لأكثر من 100 فعالية سنويًا بما في ذلك المعارض العالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات والفعاليات الترفيهية والمناسبات الوطنية وفعاليات الشركات الكبرى وحفلات الزفاف الراقية.

وبيّن أن "دي إكس بي لايف" تعمل على تمكين منظّمي الفعاليات من إقامة معارض وفعاليات على أرقى مستوى عالمي .. لافتاً إلى أن الشركة نظمت مؤخرًا معرض عالم القهوة /وورلد أوف كوفي/ بالتعاون مع جمعية القهوة المتخصصّة العالمية في مركز دبي للمعارض في إكسبو وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا حيث جمع مجتمع القهوة العالمي والإقليمي بصورة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن ذراع تقدّيم الخدمات وتنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي نجحت في أن تُؤسس لنفسها شهرة كبيرة في صناعة الفعاليات بفضل فرق العمل المتخصصّة والفنيّين والمبدعين العاملين فيها ممن يملكون الخبرة وأحدث الإمكانيات لتقديم أرقى المستويات العالمية.

لافتا إلى أن نشاطها امتدّ إلى خارج الدولة وأنها صمّمت وشيّدت أجنحة عرض العديد من الشركات في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا ومصر والسعودية وقطر وجنوب أفريقيا وعدد من دول العالم.

وكانت دي إكس بي لايف قد صممّت وشيّدت جناحي عرض شرطة دبي بمعرض"IACP" بمدينة شيكاغو الأمريكية ومعرض "SCEWC" ببرشلونة كما أقامت جناحي عرض شركة إينوك في مدينة هامبورج الألمانية بمعرض"SMM" هامبورج وبمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا بمعرض "FUTURE ENRGY AFRICA" .. كما أقامت في مصر في يناير الماضي جناح شركة بروج العقارية بمعرض"PLASTEX CAIRO" وجناح شركة" CHAMPION X"بمعرض " IPTC" في الرياض بالمملكة العربية السعودية في فبراير الماضي وخلال مارس الماضي أقامت جناح شركة" MHP " في لندن بمعرض" IFE UK "وهذا من بين عشرات الأجنحة التي تصممّها وتشيّدها سنويًا خارج الدولة.

وأوضح الحمادي أن دي إكس بي لايف بدأت رحلة تطوّرها عام 2005 بالعمل ضمن الإدارة الهندسية لتقديم الدعم الفني للفعاليات المقامة بمركز دبي التجاري العالمي ثم اتسع نطاق عملها عام 2010 لتقديم مجموعة من الخدمات الفنية ثم الخدمات المتكاملة بما في ذلك تصميم وتنفيذ أجنحة العرض قبل أن تشهد تطوّرًا أكبر عام 2016 لتتخصصّ - بالإضافة لكل ما تقدّمه - في تصميم وخلق تجارب العلامات التجارية وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات والجمعيّات والمنظّمات العالمية ووضع التصوّر العام للأحداث لخلق الأجواء التفاعلية المبهرة التي تربط بين الحدث وزوّاره .. معتبراً أن حجم ونوعية الخدمات التي تقدّمها دي إكس بي لايف لا يوفرها سوى عدد محدود من الشركات المتخصصّة ذات الإمكانات والخبرات الكبيرة في صناعة الفعاليات.

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أن الخدمات المتكاملة المقدّمة للمعارض والفعاليات تمثّل الجزء الأكبر من عمل دي إكس بي لايف التي تعمل على تلبية جميع متطلّبات الشركات العارضة والمنظّمة للفعاليات.. مضيفاً أن الشركة تؤمن بأن مركز دبي التجاري العالمي يُعدّ بوابة عبور الشركات الراغبة في اكتشاف أسواق المنطقة وتوسيع أعمالها التجارية ولذلك طوّرت عروضًا متكاملة لعملائها للاستفادة من مزايا المنطقة الحرّة لمركز دبي التجاري العالمي التي توفّر مقرّات لتأسيس الشركات وفتح مكاتب جديدة لها ومنح التراخيص للعديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأكدّ أن فرق العمل تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرات والمعارض وتعمل في جميع إمارات الدولة وتقيم الفعاليات داخل القاعات وخارجها وبالأماكن المفتوحة.. وأفاد بأن عدد العاملين يبلغ 220 شخصا ويصل إلى 350 أو أكثر وفقًا لاحتياجات كل فعالية وهم يتوزعون على فرق متخصصّة تعمل في مجال المعارض والفعاليات والمؤتمرات والفعاليات المباشرة والفعاليات التجارية وفعاليات المستهلكين.

وشدد الحمادي على أن مفتاح النجاح يكمُن في العمل بروح الفريق وتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل.. وقال إن الاستثمار في تعزيز قدرات الموظّفين يمثّل أحد أهم أولويات الشركة التي وفّرت أكثر من 7 آلاف ساعة تدريب لفرق العمل عام 2021 لضمان تطوير قدرات الموظفين الذين يعملون في بيئة عمل ديناميكية مثيرة ومبتكرة.

وأضاف أن دي إكس بي لايف تمتلك كافة الإمكانات والقدرات لتصميم وتشييد أكبر أجنحة العرض وأكثرها تعقيدًا وإبداعًا وأنها تتمتّع بخبرة طويلة في هذا المجال حيث تقوم سنويًا بتصميم وتشييد أكثر من 500 ألف قدم مربّع من أجنحة العرض ووضع أحدث التصاميم الشاملة لخلق تجارب العلامات التجارية للشركات المشاركة في الفعاليات المقامة بمركز دبي التجاري العالمي وخارجه بما في ذلك أسبوع جيتكس للتقنية وجلفود والصحة العربي ودبي العالمي للقوارب وغيرها ..لافتاً إلى أن دي إكس بي لايف تؤمن بالتميز والابتكار وبتقديم خدمات شاملة و متطوّرة ومبتكرة لعملائها في رحلة فريدة تتميّز بأجوائها التفاعلية.

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