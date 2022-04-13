«القابضة» و«شيميرا» تطلقان أول شركة لأغراض الاستحواذ بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «القابضة» وهي شركة استثمارية قابضة في أبوظبي، و«شيميرا للاستثمار»، الشركة الاستثمارية الخاصة في أبوظبي، والتي تتولى إدارة محفظة استثمارية خاصة متنوعة تشمل أسهماً مُدرجة وغير مُدرجة في أسواق المال المحليّة والإقليمية، أمس إطلاق ADC Acquisition Corporation PJSC (ADC) وهي أول شركة مؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في الإمارات.

وتعتزم شركة (ADC) جمع رأسمال قدره 367 مليون درهم من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10 دراهم للسهم. وستباع هذه الأسهم للمستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين المؤهلين عبر عملية اكتتاب عام في الإمارات، مع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تأسيس (ADC) بمقتضى شراكة بين «القابضة» (ADQ)، عبر شركة ألفا أوريكس التابعة لها، وشركة شيميرا للاستثمار، وذلك بهدف رصد فرص الاستحواذ على الشركات والأعمال المختلفة ودمجها، حيث ستقوم (ADC) باستهداف شركات تتمتع بإمكانيات نمو واعدة وفرق إدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وسيتيح إطلاق شركة (ADC) آلية أسرع وأقل تكلّفة للشركات من آلية الاكتتابات العامة التقليدية ليتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ستستفيد تلك الشركات من الخبرات الواسعة والمتنوعة التي تمتلكاها كلّ من «القابضة» (ADQ) وشيميرا للاستثمار، بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي توفرانها.

ويتولى محمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة» منصب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC)، في حين يتولى سيّد شعيب، رئيس مجلس إدارة «شيميرا للاستثمار»،

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وقال محمد السويدي: يأتي إطلاق (ADC)، أول شركة استحواذ ذات أصول خاصة، التي تأسّست لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر استهداف شركات تتميز بسرعة نمو أعمالها القائمة على التكنولوجيا وتطبيقها بأعلى المعاير الإدارية وتمتّعها بتقييمات مشجعة. ومن خلال الشركة الجديدة سنساهم بإنشاء هيكل استثماري جذاب في الإمارات يتميز بقدرته على تحديد الشركات المستهدفة ودمجها باتباع منهج مختلف يوفر أسلوبًا جديدًا في جذب التمويل من الأسواق العامة والمستثمرين، وفرصة إيجاد منتَج مبتكر للاستثمار.

قواعد

يُعدّ أبوظبي للأوراق المالية أول سوق يُطبق قواعد إدراج شاملة في المنطقة، ضمن الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بموجب الإطار التنظيمي للشركات التي يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج، والذي صدر عن هيئة الأوراق المالية والسّلع في فبراير 2022. وتخضع عملية الإدراج لشروط السوق والموافقات المتعارف عليها.

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