«ديوا» يرفع سيولة الأسواق إلى مستويات قياسية بـ3.3 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قوية تجاوزت 3.3 مليارات درهم، مدفوعة بنشاط ملحوظ على سهم «ديوا» في أول أيام تداوله حيث استحوذ السهم على 39.4% من إجمالي قيم تداولات السوقين، و73% من تداولات سوق دبي المالي.

وأغلق سهم «ديوا» مرتفعاً بأكثر من 15.7% إلى 2.87 درهم بعدما تجاوز 3 دراهم في بداية الجلسة بمكاسب 22%. ووصلت مكاسب السهم السوقية إلى 19.5 مليار درهم لترتفع رسملة السوق إلى قرابة 583 مليار درهم. واجتذبت الأسهم سيولة 3.32 مليارات درهم بواقع 1.79 مليار في «دبي» و1.54 مليار في «أبوظبي». وجرى التداول على مليار سهم، منها 631.9 مليوناً في «دبي»، و384.2 مليوناً في «أبوظبي»، بتنفيذ 27837 صفقة. وانخفض سوق دبي 0.52% إلى 3568.83 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين والسلع والاتصالات، وتراجع سوق أبوظبي 0.7% عند 10096 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض «العقار» 1.8% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.28% و«إعمار للتطوير» 0.43% و«الاتحاد العقارية» 1.55%، وصعد «ديار» 1.03%. ونزل «الاستثمار» 0.87% لهبوط «دبي المالي» 3.5% فيما صعد «دبي للاستثمار» 0.39% و«شعاع كابيتال» 0.78%. وتراجع «النقل» 0.64% لانخفاض «العربية للطيران» 0.51% و«أرامكس» 0.78% و«الخليج للملاحة» 1.78%، فيما صعد «البنوك» 0.37% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.36% بينما انخفض «دبي الإسلامي» 0.16% و«أملاك» 2% و«جي إف إتش» 0.84%. وهيمن «ديوا» على النشاط مستقطباً 1.3 مليار درهم، تلاه «إعمار العقارية» 161.9 مليون درهم، ثم «دبي المالي» 120 مليوناً. وحقق «ديوا» أكبر ارتفاع، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بـ9.74%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 351.6 مليون درهم، فيما مال الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض «البنوك» مع هبوط «أبوظبي الأول» 1% و«أبوظبي التجاري» 0.93%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي». وفى القطاع المالي زاد «العالمية القابضة» 2% و«ألفا ظبي» 0.52%. وعلى صعيد «العقار»، انخفض «الدار» 0.77% فيما زاد «إشراق» 6.6% و«رأس الخيمة العقارية» 0.13%.

وانخفض «الاتصالات» بهبوط «اتصالات» 2.75% و«الياه سات» 0.71%. وفى «الطاقة»، ارتفع «دانة غاز» 1.68%، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«أدنوك للحفر» 0.83% و«طاقة» 3.5%.

استثمار مؤسسي

تباين أداء الاستثمار المؤسسي، حيث اتجه نحو الشراء في «أبوظبي» بصافي استثمار 25.9 مليون درهم، ونحو التسييل في «دبي» بصافي استثمار 510 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في «دبي» بصافي استثمار 510 ملايين درهم، ونحو التسييل في «أبوظبي» بصافي استثمار 25.9 مليوناً.

إفصاحات

صادقت الجمعية العمومية لشركة «عمان للتأمين»على توزيع أرباح نقدية للمساهمين 20% من رأس المال عن عام 2021.

أقرت الجمعية العمومية لشركة «الأغذية المتحدة» توزيع أرباح نقدية للمساهمين 20% من رأس المال عن 2021.

أقرت الجمعية العمومية لشركة «دار التأمين» توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وتفويض مجلس الإدارة في تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء هذه الأسهم.

يصدر مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة» قراراً بالتمرير في 14 أبريل الجاري للنظر ومناقشة خط توسع أعمال الشركة في الهند عن طريق تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل.

يعمل «بنك الاستثمار» حالياً على وضع خطة متكاملة لتعزيز رأس المال بغرض معالجة التحديات الراهنة مع بلوغ الخسائر المتراكمة 64.2% من رأس المال بنهاية العام الماضي. ويتوقع الانتهاء من صياغة الخطة بنهاية يونيو المقبل وعرضها على المساهمين للمصادقة عليها بقرار خاص بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز