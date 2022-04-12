«رد هيل» تتوسّع انطلاقاً من «أبوظبي العالمي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وسّعت «رد هيل»، شركة العلاقات العامة العالمية متكاملة الخدمات، ومقرها سنغافورة، حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا بتأسيس استراتيجي لعملياتها في سوق أبوظبي العالمي.

وقال أنيت كوريان المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «رد هيل»: اخترنا الانطلاق من سوق أبوظبي العالمي، لأننا نؤمن بقيمة الحضور في عاصمة الإمارات وقوّته، معرباً عن فخره بأن تكون شركته أول شركة علاقات عامة تعمل ضمن المنظومة الحيوية للسوق. وأضاف: ثمّة تعاون وثيق بين «رد هيل» وسوق أبوظبي العالمي. كانت الشركة أسّست مكتباً ثانياً في مدينة دبي للإعلام، ولديها خطط لمضاعفة عدد موظفيها الإقليميين في 2022.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: إن المنظومة المتقدمة والداعمة للشركات والأعمال التجارية في السوق اجتذبت مجموعة من أكثر الشركات تنافسية وطموحاً في العالم، بينها «رد هيل»، لتأسيس مقارّها الإقليمية في العاصمة الإماراتية.

وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في بناء مجموعة تنافسية عالمية من الشركات التي لا تنحصر خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها، وإنما تمتدّ لتغطي السوق العالمية. ونتطلع بصفتنا مركزاً مالياً عالمياً، إلى الترحيب بالمزيد من الشركات القادمة من آسيا وغيرها، والساعية إلى الحصول على موطئ قدم يكون منطلقاً لها إلى الإمارات والمنطقة بأسرها».

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