اتفاقية مشروع مشترك بين «مرحبا» و«بلازا بريميوم جروب»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية للضيافة في المطارات التابعة لدناتا، اتفاقية مشروع مشترك مع «مجموعة بلازا بريميوم» للضيافة العالمية في المطارات، وذلك لتوسيع عروضها الدولية.

وبدأ تنفيذ الاتفاقية بتطوير «صالة مرحبا بلازا بريميوم» الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي بالأردن، حيث تجرى الأعمال بتصميم مستوحى من المناظر الطبيعية الجميلة للعاصمة عمّان، مع لمسات من الثقافة والتراث المحلي. ويتوقع افتتاح الصالة في يوليو حيث ستستوعب 140 ضيفاً.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: «سعداء بالشراكة مع مجموعة بلازا بريميوم لتقديم خدماتنا الشهيرة إلى مزيد من المسافرين حول العالم، ونتطلع إلى افتتاح صالة مرحبا بلازا الأولى الأفضل في فئتها في عمّان وتعزيز عروضنا المشتركة في السنوات المقبلة».

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