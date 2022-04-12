فتح حساب «إماراتي للأعمال» في 24 ساعة

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق «الإمارات الإسلامي» «حساب إماراتي للأعمال» المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الإماراتية الوطنية. ويمكن فتح حساب «إماراتي للأعمال» بسهولة في غضون 24 ساعة ليتيح لرواد الأعمال الوصول بسهولة إلى باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية.

وكان «الإمارات الإسلامي» قد أطلق مجموعة متنوعة من المزايا والمنتجات المخصصة للشركات مثل بطاقة الخصم للخدمات المصرفية للأعمال، والتي تتيح الوصول إلى أكثر من 30 مليون متجر في جميع أنحاء العالم؛ وخدمة مدير العلاقات الخاص للمساعدة في تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات، إضافة إلى منصة «بزنس اونلاين» التي توفر لمتعاملي المصرف خدمات مصرفية رقمية استثنائية على مدار الساعة، ومركز اتصال مخصص للخدمات المصرفية للأعمال. ويمكن لأصحاب الأعمال من المواطنين الاختيار من مجموعة من باقات الخدمات والمزايا تماشياً مع احتياجات أعمالهم.

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: من خلال الحساب الجديد، نتطلع قدماً لتمكين المتعاملين من مواطني الدولة ومساعدتهم عبر كافة مراحل أعمالهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز