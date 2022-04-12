عمومية «رأس الخيمة الوطني» تقرّ توزيع 22.5 % نقداً

المصدر: (دبي - البيان)

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عقد بنك رأس الخيمة الوطني أمس، اجتماعه السنوي للجمعية العمومية حضورياً وإلكترونيا، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 22.5% (بواقع 22.5 فلساً للسهم) من رأس المال المدفوع للبنك، بقيمة 377 مليون درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث سيؤدي توزيع الأرباح إلى دفع حوالي 49.7% من صافي أرباح المجموعة.

ووافق المشاركون على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة، وبيانات الأرباح والخسائر. كما تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ستيفن روبرت مونغان عضواً في مجلس إدارة البنك.

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