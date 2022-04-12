أحمد بن سعيد: مبادرات دبي سرّعت تعافي الطيران المدني عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

جددت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز»؛ المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في مطارات دبي والمناطق الشمالية، اتفاقية التعاون المشترك مع شركة الخدمات العامة العالمية «سيركو» الشرق الأوسط لمدة عامين إضافيين، ينتهيان في يناير 2024.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو» الشرق الأوسط.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «تواصل «دانز» جهودها لتقديم خدمات لا تضاهى لمتعامليها، بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية؛ لتعزيز قدراتها التقنية والارتقاء الدائم بأداء مواردها البشرية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة؛ لضمان تفوق نوعية الخدمات التي تقدمها لحركة النقل الجوي عبر مطارات دبي والإمارات».

مبادرات خلاقة

وأضاف سموه: «ساهمت المبادرات الخلاقة التي اتخذتها دبي في تسريع مرحلة تعافي قطاع الطيران المدني الدولي، وهذا يحتم على «دانز»، كونها المشغل الأساسي للحركة الجوية في أكبر مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين، مواصلة دورها الاحترافي للبقاء في المقدمة وضمان جهوزيتها لمواكبة النمو الكبير المتوقع بأعداد المسافرين في الفترة المقبلة».

وأشاد سموه بتجديد اتفاقية التعاون المشترك مع «سيركو»، مشيراً إلى أنها سوف تساهم في تعزيز مستويات الخدمة التي توفرها مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، وضمان الكفاءة التشغيلية المتفوقة وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية، واستشراف مستقبل قطاع إدارة الحركة الجوية حول العالم.

وتعتبر المؤسسة أحد المساهمين الرئيسين في دعم نمو الأعمال في دبي خاصة وفي قطاع الطيران عامة، من خلال تعاملها مع أكثر من 92 ناقلة جوية دولية في الوقت الراهن، وذلك بربط العالم بأكثر من 290 وجهة ومدينة رئيسة حول العالم.

إنجازات مشتركة

وقال محمد أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «علاقتنا مع «سيركو» تاريخية، وتجديد الاتفاقية مبني على ثقتنا الكبيرة بقدرات الشركة والإنجازات المتعددة التي حققناها سوياً على مدى السنوات الماضية».

وتابع: «تتسم عمليات إدارة الرحلات الجوية بالكثير من التعقيد، لذلك فإن استقطاب أرقى التقنيات وأنظمة الملاحة الجوية وتعزيز قدراتنا البشرية، هو جزء أساسي من استراتيجيتنا لمواكبة التطور المذهل الذي يشهده قطاع النقل الجوي وصناعة الطائرات».

ولعبت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية دوراً أساسياً في الحفاظ على سلسلة التوريد للسلع الأساسية وغير الأساسية ما بين دبي وبقية أنحاء العالم خلال فترة الجائحة من خلال عملها على مدار الساعة لتوفير خدماتها للناقلات الوطنية والدولية التي كانت تسير رحلاتها لخدمة ملايين الأشخاص حول العالم.

جودة الخدمات

وقال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «تجديد الاتفاقية يتيح لنا مواصلة رحلة التفوق التي بدأناها سوياً على مدى السنوات الماضية في إدارة الرحلات الجوية، التي يصل عددها إلى نحو 1500 حركة يومياً في الوقت الراهن عبر مطارات دبي. وتعمل كفاءاتنا البشرية المؤهلة على مدار الساعة لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها أمناً وسلامة لمتعاملينا».

خدمات مهمة

وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو» الشرق الأوسط: «نقدم مجموعة مهمة من خدمات الملاحة الجوية على مستوى دول المنطقة منذ 1947؛ بهدف دعم نمو الحركة الجوية، بالشراكة مع متعاملينا في قطاع الطيران. وكانت «سيركو» شريكاً لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية منذ 2009، وتجديد اتفاقية التعاون المشترك، هو شهادة على علاقتنا القوية مع متعاملينا وتقديرهم لخدماتنا».

وقالت سمانثا رولز، مدير عمليات النقل في «سيركو»: «نقوم من خلال مواردنا وخبرتنا، وبالتعاون مع «دانز» بتطوير فريق عالمي المستوى من مراقبي الحركة الجوية؛ لمواكبة أحدث التقنيات والمعايير الدولية المعتمدة في مجال خدمات الملاحة الجوية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز