بدفع من «إكسبو».. فنادق دبي تحقق أعلى معدلات إشغال في مارس منذ 2007

المصدر: بي - بشار باغ

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حقق القطاع الفندقي في دبي خلال مارس الماضي؛ الشهر الأخير من فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي، أفضل معدل إشغال شهري منذ عام 2007، حيث سجلت إشغالاً 91.7%، وذلك بحسب (البيانات الأولية لشهر مارس 2022)، الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر».

وأوضحت بيانات المؤسسة، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن الحدث الدولي، أكد مساهمته في رفع معدلات الإشغال الفندقي في إمارة دبي إلى أعلى مستوياتها، وذلك على غرار الدورتين الماضيتين لـ«إكسبو شنغهاي» (2010)، و«إكسبو ميلان» (2015).

وبينت «إس تي آر» أن فنادق دبي لم تسجل معدلات إشغال بمستوى 90% خلال شهر مارس منذ عام 2007، وحينها كانت تبلغ الطاقة الاستيعابية للغرف في السوق أقل عند 90 ألف غرفة تقريباً. ووفقاً للمؤسسة، فقد بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي خلال مارس الماضي 891 درهماً، وهو ثاني أعلى مستوى له خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، بعد ديسمبر 2021، الذي بلغ المتوسط خلاله 948 درهماً للغرفة، فيما بلغ في المقابل العائد على سعر الغرفة المتاحة أعلى مستوى له منذ مارس 2015، ليصل إلى 817 درهماً للغرفة.

وأشارت مؤسسة «إس تي آر» أن تحليل بيانات الإشغال اليومي أظهرت تحقيق فنادق دبي معدل إشغال يومي أعلى من 90% على مدار 25 يوماً خلال شهر مارس.

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